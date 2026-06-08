 Birželio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-06-08 06:35
BNS inf.
Pasaulinė vandenynų diena
Pasaulinė vandenynų diena / Magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Birželio 8-oji, pirmadienis, 24 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 4.45 val., leidžiasi 21.51 val. Dienos ilgumas 17.06 val.

Mėnulis (delčia), teka 1.48 val., leidžiasi 13.08 val.

Vardadieniai:

Eigintė, Medardas, Merūnas, Vilius

Datos:

Pasaulinė vandenynų diena

Birželio 8-oji Lietuvos istorijoje:

1815 — gimė Jonas Juška, kalbininkas, tautosakininkas. Mirė 1886 m.

1921 — gimė skulptorius Antanas Mončys. Mirė 1993 m.

1936 — Balčių kaime (Raseinių rajone) gimė prozininkas, vertėjas, Vyriausybės meno ir Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas Juozas Aputis. Mirė 2010 m.

1993 — nutarta statyti naftos terminalą Būtingėje.

2021 — EŽTT paskelbė, kad Lietuva pažeidė kelis Europos Žmogaus teisių konvencijos straipsnius spręsdama dėl „Romuvos“ valstybinio pripažinimo, nes prašymą nagrinėjo neobjektyviai.

Birželio 8-oji pasaulio istorijoje:

632 — mirė islamo religijos ir musulmonų bendruomenės įkūrėjas Muhammad (Muhamedas).

1867 — gimė garsus amerikiečių architektas, vadinamas kūrybingiausiu genijumi, Frank Lloyd Wright (Frenkas Loidas Vraitas).

1869 — amerikietis Ives W. McGaffey (Yvas Makgafis) užpatentavo siurblio išradimą.

1929 — darbo ministrė Margaret Bondfield (Margareta Bondfyld) tapo pirmąja ministrų kabineto nare Didžiojoje Britanijoje.

1942 — II pasaulinio karo metais japonų povandeniniai laivai atakavo Sidnėjų (Australija).

1953 — JAV Aukščiausiasis teismas įpareigojo Kolumbijos apygardos restoranus aptarnauti juodaodžius.

1965 — JAV daliniams Vietname įsakyta pulti.

1968 — Londone (Anglija) areštuotas James Earl Ray (Džeimsas Erlas Rėjus), apkaltintas Martin Luther King (Martino Liuterio Kingo) nužudymu.

1969 — Ispanija uždarė sieną su Gibraltaru po to, kai Didžioji Britanija atsisakė perduoti koloniją Ispanijai.

1973 — po 34 metų Ispanijos diktatorius Francisco Franco (Fransiskas Frankas) pasidalino absoliučia valdžia, admirolą Louis Carrero Blanco (Luisą Karerą Blanką) paskyręs premjeru.

1990 — įvyko pirmieji per 44 metus laisvi rinkimai Čekoslovakijoje: prezidentu išrinktas Vaclavas Havelas.

1993 — savo bute Paryžiuje nušautas Rene Bousquet (Rene Buske), II pasaulinio karo metais vadovavęs nacių okupuotos Prancūzijos policijai.

2000 — Vladimiras Putinas Čečėnijoje įvedė tiesioginį valdymą iš Maskvos.

2005 — Londono aukcione už 546 tūkstančių svarų parduotas prieš 500 metų sudarytas žemėlapis, kuriame pirmą kartą buvo pavartotas žodis „Amerika“.

2012 — iš Baltijos jūros dugno iškelto 200 metų senumo šampano „Veuve Clicquot Ponsardin“ butelis aukcione Suomijoje parduotas už 15 tūkst. eurų.

2013 — Švedijos princesė Madeleine (Madeleinė) ištekėjo už JAV ir britų verslininko Chris O'Neill (Kriso O‘Nilo).

2023 — analitikai pranešė apie prasidėjusį Ukrainos kontrpuolimą kare su Rusija, ukrainiečiams sukaupus Vakarų atsiųstos ginkluotės. Vis dėlto didesnio proveržio kontrpuolimas nenulėmė, o Kyjivo sąjungininkų parama pamažu ėmė strigti.

Birželio 8-oji šou pasaulyje:

1953 — gimė dainininkė Bonnie Tyler (Boni Tailer).

1962 — gimė „Duran Duran“ klavišininkas Nick Rhodes (Nikas Rodesas).

1967 — gimė škotų grupės „Wet Wet Wet“ narys Neil Mitchell (Neilas Mičelas).

1984 — į JAV aktorių gildiją priimtas Disnėjaus personažas ančiukas Donaldas.

1991 — Bruce Springsteen (Briusas Springstinas) susituokė su Patti Scialfa (Pati Skialfa).

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