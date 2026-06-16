Birželio 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

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Mėnulis (jaunatis) teka 5.21 val., leidžiasi - .
Vardadieniai:
Aurimas, Benas, Julita, Jūratė, Tolminas
Birželio 16-oji Lietuvos istorijoje:
1819 — gimė Antanas Juška, kunigas, liaudies švietėjas, tautosakininkas, leksikografas. Mirė 1880 metais.
1940 — Vilniaus mieste pasirodė pirmieji rusų tankai, atnešę lietuvių tautai vergiją, skurdą ir baimę.
2002 — į Vilnių pirmą kartą atvyko Kinijos prezidentas Jiang Zemin (Dziang Džeminis).
2007 — Magijos teatro „DiArchy“ magai Diana ir Arvydas Gaičiūnai pagerino nekvėpavimo po vandeniu pasaulio rekordą. D.Gaičiūnaitė nekvėpuodama vandenyje išbuvo 11 min ir 7 sekundes. Iki šiol pasaulyje moters rekordu laikomas Natalijos Molčanovos pasiekimas, kuri nekvėpuodama išbuvo 8 min ir 30 sekundžių. A.Gaičiūno nekvėpavimo laikas — 15 min ir 57 sekundės. Jis sumušė Kanados mago Roberto Fosterio rekordą, kuris prieš pusšimtį metų nekvėpavęs po vandeniu išbuvo 13 min ir 43 sekundes.
2011 — eidamas 78-uosius, mirė režisierius, Nacionalinės premijos laureatas, ilgametis Lietuvos televizijos darbuotojas Algimantas Galinis.
Birželio 16-oji pasaulio istorijoje:
1779 — Ispanija paskelbė karą Anglijai.
1903 — Henry Ford (Henris Fordas) ir vienuolika jo partnerių įkūrė „Ford“ automobilių įmonę.
1903 — buvo įkurta kompanija ,,Pepsi Cola“.
1920 — Londone pirmą kartą posėdžiavo Nacijų Lygos taryba.
1941 — prezidentas Franklin Roosevelt (Franklinas Ruzveltas) įsakė uždaryti visus — dešimt — JAV teritorijoje veikusius Vokietijos konsulatus.
1955 — Argentinos karinio jūrų laivyno karininkai nesėkmingai mėgino nuversti šalies prezidentą Juan Peron (Chuaną Peroną).
1958 — mirties bausmė įvykdyta buvusiam Vengrijos premjerui Imre Nagy (Imrei Nadžiui).
1958 — JAV ir Japonija pasirašė dešimties metų bendradarbiavimo atominės energetikos srityje sutartį.
1961 — gastrolių Paryžiuje metu politinio prieglobsčio pasiprašė rusų baleto artistas Rudolf Nurijev (Rudolfas Nurijevas).
1963 — į orbitą pakilo pirmoji pasaulyje kosmonautė moteris Valentina Tereškova (Valentina Tereškova).
1971 — JAV Senatas atmetė planą iki metų pabaigos išvesti visus Amerikos dalinius iš Vietnamo.
1983 — SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas Jurij Andropov (Jurijus Andropovas).
1988 — mirė prancūzų istorikas, socialinės ir ekonominės istorijos specialistas Ernest Labrousse (Ernestas Labriusas). Gimė 1895 m.
1992 — JAV ir Rusija sutarė dviem trečdaliais sumažinti tolimo nuotolio veikimo branduolinę ginkluotę.
1996 — Rusijoje įvyko pirmieji prezidento rinkimai, kuriems pasibaigus Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) tapo prezidentu.
1997 — JAV Senatas balsavo už paramą trijų Baltijos valstybių, Rumunijos ir Bulgarijos stojimui į NATO pirmajame Aljanso plėtimo etape.
2012 — 63 metų Didžiosios Britanijos sosto įpėdiniui princui Charles (Čarlzui) buvo suteikti aukščiausi laipsniai visose trijose šalies kariuomenės rūšyse. Karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) suteikė savo vyriausiajam sūnui feldmaršalo, karo laivyno admirolo ir Karališkųjų oro pajėgų (RAF) maršalo laipsnius.
Birželio 16-oji šou pasaulyje:
1942 — gimė gitaristas, grojęs bosine gitara grupėje „The Shadows“, John Rostill (Džonas Rostilas). Mirė 1973 m.
1972 — įkurtas Niujorko džiazo muziejus.
1978 — Niujorke įvyko legendinio muzikinio filmo „Grease“ premjera.
1982 — perdozavęs narkotikų mirė 25 metų grupės „Pretenders“ gitaristas James Honeyman Scott (Džeimsas Hanimenas Skotas).
1994 — perdozavęs heroino mirė 26 metų Kristen Pfaff (Kristenas Pfafas) iš grupės „Hole“.
2007 — Didžiosios Britanijos rokeris Rod Stewart (Rodas Stiuartas) per santūrią ceremoniją Italijos Ligūrijos regiono pakrantėje vedė savo sužadėtinę Penny Lancaster (Peni Lankaster).
2012 — būdamas 65 metų Italijoje mirė kairiųjų pažiūrų kino kūrėjas Giuseppe Bertolucci (Džuzepė Bertolučis).
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