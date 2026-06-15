Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena

1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjungos kariuomenė įžengė į Lietuvos teritoriją. Netrukus buvo panaikintos demokratinės valstybės institucijos, prasidėjo politiniai persekiojimai, areštai ir visuomenės kontrolė. Okupacijos metais tūkstančiai Lietuvos gyventojų tapo represijų aukomis vien dėl savo pažiūrų, veiklos ar socialinės padėties.
Vienu skaudžiausių okupacijos padarinių tapo masiniai trėmimai. 1941 metais prasidėjo Lietuvos gyventojų deportacijos į atokius Sovietų Sąjungos regionus. Iš viso 1941–1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 tūkst. žmonių, o dešimtys tūkstančių jų tremtyje žuvo nuo bado, ligų, šalčio ir sunkaus darbo.
Okupacijos ir genocido diena skirta ne tik prisiminti aukas, bet ir pagerbti žmones, kurie neprarado vilties bei priešinosi okupaciniam režimui. Lietuvos partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai tapo laisvės siekio simboliais, o jų istorijos iki šiol perduodamos iš kartos į kartą.
Lietuva nepriklausomybę atkūrė 1990 metų kovo 11-ąją, praėjus beveik penkiasdešimčiai okupacijos metų. Todėl birželio 15-oji primena ne tik skaudžius praradimus, bet ir tautos stiprybę, gebėjimą išsaugoti savo tapatybę bei siekį gyventi laisvoje valstybėje.
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