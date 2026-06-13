Birželio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.42 val., leidžiasi 21.55 val. Dienos ilgumas 17.13 val.
Mėnulis (delčia) teka 2.43 val., leidžiasi 20.46 val.
Vardadieniai:
Akvilina, Antanas, Antanė, Dainius, Kunotas, Nina, Skalvė
Datos:
Šv. Antanas, Šienapjūtė
Tarptautinė albinosų diena
Pasaulinė mezgimo viešumoje diena
Birželio 13-oji Lietuvos istorijoje:
1775 — gimė Antanas Henrikas Radvila, kompozitorius, violončelistas, dainininkas. Mirė 1883 metais Berlyne.
1871 — gimė Antanas Miliukas, draudžiamos spaudos bendradarbis ir platintojas, knygų leidėjas, kunigas. Mirė 1943 metais Niujorke.
1881 — gimė rašytojas, pedagogas, publicistas, prozininkas, vadovėlių autorius Jonas Ilgūnas. Mirė 1956 m. Kaune.
1964 — Kaune gimė krepšininkas Šarūnas Marčiulionis.
1973 — Vašingtone mirė poetas Jonas Aistis (slapyvardis).
1994 — mirė Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis, jaunesnysis. Gimė 1924 m.
2004 — Lietuvos Respublikoje vyko rinkimai į Europos Parlamentą.
Birželio 13-oji pasaulio istorijoje:
323 — Babilone mirė Makedonijos karalius Alexander the Great (Aleksandras Didysis).
1231 — mirė San Antonio di Padova (Antanas Paduvietis), Bažnyčios mokytojas, misionierius, šventasis. Gimė 1195 m.
1865 — gimė airių poetas, Nobelio literatūros premijos (1923) laureatas William Butler Yeats (Viljamas Batleris Jeitsas).
1893 — Anglijoje įvyko pirmasis moterų golfo turnyras.
1935 — Bulgarijoje gimė skulptorius Christo Javacheff (Kristas Javačefas).
1956 — paskutiniai britų kareiviai paliko Sueco kanalo zoną.
1969 — prasidėjo JAV dalinių išvedimas iš Vietnamo.
1983 — JAV kosminis aparatas „Pioneer 10“ kirto Neptūno orbitą ir tapo pirmuoju žmogaus pagamintu objektu, palikusiu Saulės sistemą.
1988 — įvyko istorinis Turkijos premjero Turguto Ozalo (Turguto Ožalo) vizitas į Graikiją.
1993 — Kim Campbell (Kim Kembel) tapo pirmąja Kanados moterimi premjere.
1995 — Bosnijos serbai paleido beveik visus įkaitais laikytus JT taikdarius.
1998 — per Indiją praūžęs galingas ciklonas nusinešė mažiausiai 727 žmonių
1999 — naujojo Europos Parlamento rinkimuose daugiausiai vietų – 226 iš 626 – gavo centro dešinės Europos liaudies partija, pirmą kartą aplenkusi iki šiol dominavusius socialistus.
2005 — sulaukęs 91 metų mirė Alvaro Cunhali (Alvaru Kunjalis) — vienas garsiausių praėjusio šimtmečio šalies komunistų lyderių.
2006 — didžiausiu pasaulyje piniginiu literatūriniu prizu už angliškai parašytą grožinės literatūros kūrinį buvo apdovanotas airių autorius Colm Toibin (Kolmas Toibinas), savo romane „Meistras“ (The Master) nutapęs XIX amžiuje gyvenusio amerikiečių rašytojo ir kritiko Henry James (Henrio Džeimso) portretą.
2012 — būdamas 98 metų Prancūzijoje mirė žydų Holokausto faktus neigęs filosofas, komunistas Roger Garaudy (Rožė Garodi).
Birželio 13-oji šou pasaulyje:
1953 — gimė amerikiečių aktorius Tim Allen (Timas Alenas), TV serialo „Auksarankis“ („Home Improvement“) žvaigždė.
1958 — Frank Zappa (Frenkas Zapa) baigė „Antelope Valley“ vidurinę mokyklą Lankasterio mieste (Kalifornija, JAV).
1969 — grupėje „Rolling Stones“ pradėjo muzikuoti Mick Taylor (Mikas Teiloras).
1975 — John Lennon (Džonas Lenonas) paskutinį kartą pasirodė televizijoje ir atliko dainą „Imagine“.
1980 — įvyko filmo „Roadie“ premjera, kuriame vaidino roko legendos Meatloaf (Mitlaufas), Blondie (Blondi) ir Roy Orbison (Rojus Orbisonas).
1980 — Paul McCartney (Polas Makartnis) išleido albumą „Waterfall“.
2010 — būdamas 81 metų amžiaus Virdžinijos valstijos Varinos mieste mirė legendinis JAV kantri muzikos atlikėjas Jimmy Dean (Džimis Dinas).
2010 — Niujorke vykusioje 64-oje „Tony“ apdovanojimų ceremonijoje pagrindinius laurus pelnė miuziklas „Memfis“ ir pjesė „Raudona“.
Naujausi komentarai