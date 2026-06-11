Birželio 11-oji – Lietuvos oreivių diena

Lietuvos karo aviacija pradėjo formuotis netrukus po nepriklausomybės atkūrimo. Jauna valstybė siekė stiprinti savo kariuomenę, todėl buvo kuriami ir pirmieji aviacijos padaliniai. Nors pradžia buvo nelengva, Lietuvos lakūnai greitai įrodė savo profesionalumą ir svarbą šalies saugumui.
Lietuvos aviacijos istorijoje ypatingą vietą užima garsūs lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. 1933 metais jie lėktuvu „Lituanica“ mėgino perskristi Atlantą ir tapo vienais žymiausių Lietuvos aviacijos simbolių. Jų žygdarbis iki šiol laikomas vienu reikšmingiausių įvykių šalies aviacijos istorijoje.
Lietuvos oreivių diena skirta pagerbti ne tik karo lakūnus, bet ir visus žmones, susijusius su aviacija – pilotus, skrydžių vadovus, aviacijos inžinierius, technikus ir kitus specialistus. Jų darbas užtikrina saugius skrydžius ir prisideda prie aviacijos pažangos.
Šios dienos proga Lietuvoje neretai organizuojami minėjimai, aviacijos renginiai, parodos ir susitikimai su aviacijos bendruomene. Tai puiki proga prisiminti šalies aviacijos istoriją ir žmones, kurių dėka Lietuvos vardas ne kartą nuskambėjo pasaulio padangėse.
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