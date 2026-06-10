Birželio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 10-oji, trečiadienis, 24 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 4.44 val., leidžiasi 21.53 val. Dienos ilgumas 17.09 val.
Mėnulis (delčia) teka 2.03 val., leidžiasi 15.57 val.
Vardadieniai:
Diana, Galindas, Liutgardas, Margarita, Nikandras, Pelagija, Vingailė
Birželio 10-oji Lietuvos istorijoje:
1921 — gimė poetas, kalbininkas, poliglotas, humanitarinių mokslų (filologijos) daktaras Vytautas Sirtautas. Mirė 2008 m.
1934 — Naujamiestyje (dabar Kudirkos Naumiestis) atidengtas paminklas Vincui Kudirkai, kurį sukūrė Vincas Grybas.
1999 — prisiekė Rolando Pakso vadovaujama Vyriausybė.
2013 — Norvegijos sostinėje Osle Lietuvos režisieriui Oskarui Koršunovui įteiktas geriausio režisieriaus prizas už spektaklį pagal Henriko Ibseno „Perą Giuntą“.
Birželio 10-oji pasaulio istorijoje:
1610 — Manheteno saloje (dabartinis Niujorkas, JAV) išsilaipino pirmieji olandų naujakuriai.
1793 — Paryžiuje (Prancūzija) atidarytas pirmasis pasaulyje zoologijos sodas.
1832 — gimė vokietis Nikolaus August Otto (Nikolas Augustas Otas), išradęs keturtaktį vidaus degimo variklį.
1865 — Miunchene (Vokietija) įvyko Richardo Vagnerio operos „Tristanas ir Izolda“ premjera.
1909 — pirmą kartą laivybos istorijoje praktiškai panaudotas nelaimės SOS signalas.
1926 — mirė garsusis ispanų architektas Antonio Gaudi (Antonijus Gaudis). Vienas žymiausių jo statinių – neužbaigta katedra Barselonoje Sagrada Familia, statoma jau daugiau nei 100 metų (nuo 1882 m., o planuojama baigti 2026 m.). Gimė 1852 m.
1940 — Italija Vokietijos sąjungininkės teisėmis įsitraukė į II pasaulinį karą.
1946 — referendumu Italijoje šalis paskelbta respublika; karalius Umberto (Umbertas) atsistatydino po trijų dienų.
1947 — „Saab“ pagamino pirmąjį automobilį.
1990 — buvęs JAV nacionalinio saugumo patarėjas John Poindexter (Džonas Poindeksteris) nuteistas pusmetį kalėti už dalyvavimą ginklų prekybos sandėryje.
1998 — prezidentas Nursultanas Nazarbajevas iškilmingai inauguravo naująją Kazachstano sostinę Astaną.
2013 — Rusija oficialiai sutiko grąžinti Austrijai Esterhazy (Esterhazių) biblioteką – beveik tūkstančio senovinių knygų neįkainojamą kolekciją, kurią 1945 metais konfiskavo sovietų kariai.
2025 — Austrijos mieste Grace per šaudynes mokykloje žuvo dešimt žmonių, įskaitant užpuoliką. Šis išpuolis laikomas nusinešusiu daugiausia gyvybių per šalies istoriją po Antrojo pasaulinio karo.
Birželio 10-oji šou pasaulyje:
1964 — gimė grupės „Smashing Pumpkins“ būgnininkas Jimmy Chamberlain (Džimis Čemberlenas).
1964 — įrašų studija „Capitol Records“ išleido britų legendinės grupės „The Beatles“ singlą „A Hard Days Night“ ir albumą tuo pačiu pavadinimu.
1965 — gimė „Estee Lauder“ modelis ir aktorė Elizabeth Hurley (Elizabet Harlei).
1967 — išleistas Stevie Wonder (Styvo Vonderio) albumas „I Was Made To Love Her“.
2004 — Ray Charles (Rėjus Čarlzas), kuris įveikęs skurdą ir potraukį heroinui, nepaisydamas aklumo padėjo soulo muzikos pamatus ir tapo vienu populiariausių Amerikos dainininku, mirė po ilgos kovos su kepenų liga.
2012 — popmuzikos žvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) per koncertą Naujojoje Zelandijoje patyrė smegenų sukrėtimą, kai vienas šokėjas netyčia tvojo jai į galvą metaliniu strypu.
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