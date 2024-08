Bandymai sukčiauti internete neslūgsta

Liepos pabaigoje vykdytoje apklausoje 28 proc. dalyvavusiųjų teigė su bandymais sukčiauti susidūrę patys, dar 22 proc. atsakė, kad su galimu sukčiavimu internete susidūrė jų artimieji.

Su šia problema susiduriantys asmeniškai dažniau teigia 36–45 m. aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai. Pastebimus bandymus sukčiauti jų artimoje aplinkoje dažniau mini taip pat aukštąjį išsilavinimą turintys, didmiesčių ir rajonų centrų gyventojai. Teigiantys, kad su bandymais sukčiauti internete nesusidūrė, dažniau yra žemesnio išsimokslinimo respondentai, vyrai ir kaimo vietovėse gyvenantys apklaustieji.

Tyrimą inicijavusio „Urbo“ banko Pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Petras Gotautas svarsto, kad taip gali būti dėl dviejų priežasčių: „Arba periferijoje gyvenantys, žemesnį išsilavinimą įgiję respondentai rečiau naudojasi internetu, arba tiesiog neatpažįsta bandymų sukčiauti.“

Tyrimas taip pat atskleidė, kad bandymus sukčiauti patiria tiek specialistai ir tarnautojai, tiek vadovai, tiek bedarbiai – teigiamai į klausimą atsakė maždaug po trečdalį kiekvienos iš šių kategorijų atstovų.

Mažiausias procentas apklaustųjų, patyrusių tokius bandymus, buvo tarp ūkininkų (7 proc.) ir moksleivių bei studentų (11 proc.). Tiesa, pastarųjų skaičius stipriai ūgteli, atsakant į klausimą, ar su bandymais sukčiauti susidūrė jų artimieji: tokius atvejus minėjo beveik 27 proc. apklaustų studentų ir moksleivių.

Pasak „Urbo“ banko atstovo, šie skaičiai turbūt irgi neturėtų kelti nuostabos. „Didžiąją laiko dalį ūkininkai tikrai leidžia ne prie kompiuterių, tad ir su bandymais sukčiauti susiduria rečiau. Jaunimas, mano nuomone, mažesnio sukčių dėmesio sulaukia dėl to, kad jauni žmonės paprastai dar negali pasigirti didelėmis pajamomis, be to, įprastai gali geriau atpažinti galimus bandymus sukčiauti“, – svarsto P. Gotautas.

Jis primena, kad, norint apsisaugoti ir netapti sukčių auka, reikėtų periodiškai tikrinti savo interneto paskyras, susikurti sudėtingesnius jų slaptažodžius, saugoti asmeninę informaciją ir stengtis jos nebendrinti socialinių tinklų svetainėse.

„Mokėjimus internete derėtų atlikti tik saugiose svetainėse, naudojantis saugiu ryšiu. Niekuomet nepamirškite, kad banko atstovai telefonu ar elektroniniu paštu niekada neprašo jūsų asmeninių ar jūsų paskyrų prisijungimo duomenų. Jei kyla įtarimų, kad iš pašnekovo girdimas pasiūlymas skamba pernelyg gerai, beveik neabejotina, kad tai – bandymas sukčiauti“, – pabrėžia P. Gotautas.