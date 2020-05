Per Baltijos kaimynes į Lietuvą kasdien grįžta daugiau nei 100 tautiečių

„Nuo gegužės 15 dienos Baltijos šalių sienos apsaugos tarnybų vadai susitarė nustatyti informacijos apsikeitimo sistemą. Per šią sistemą mes keičiamės informacija apie savo šalių piliečius, kurie atvyksta iš kitų – ne Baltijos valstybių – šalių. (...) Vidutiniškai per parą gauname pranešimų apie 100–150 Lietuvos piliečių, kurie atvyksta į Latviją ar Estiją per išorinę sieną, oro ar jūrų uostus“, – spaudos konferencijoje kalbėjo VSAT vadovas Rustamas Liubajevas.

Anot jo, šią informaciją gauna taip pat Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Lietuvos policija.

„Tie mūsų piliečiai, kurie atvyksta ne iš Baltijos valstybių, šių asmenų duomenys yra žinomi ir gali būti atliekami prevenciniai patikrinimai Lietuvos policijos ir kitų institucijų“, – teigė R. Liubajevas.

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė tautiečius ragina nesukčiauti ir atkreipia dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie per Baltijos kaimynes į Lietuvą grįžta iš kitų šalių iki birželio pirmosios, būtina 14 dienų izoliacija.

„Pasigirsta, kad gal galima pagudrauti, per sieną vykstant nepasakyti, iš kur vyksti. Vis dėlto, ta informacija gal pasiekia vėliau, ne tą pačią minutę, kai kertat sieną, bet ji pasiekia mūsų Valstybės sienos apsaugos tarnybą“, – sakė vidaus reikalų ministrė.

„Nuo birželio pirmos dienos tas sąrašas (valstybių, iš kurių atvykus yra būtina saviizoliacija – BNS) trumpėja, pareiga laikytis izoliacijos asmenis, grįžtantiems iš kitų užsienio valstybių, taip pat mažėja“, – pridūrė ji.

Vyriausybė trečiadienį leido daugiau skrydžių iš Europos šalių, kuriose nėra didelio sergamumo koronavirusu.

Nuo birželio bus galima atvykti iš tų šalių, kur sergamumas infekcija per pastarąsias dvi savaites neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Atvykusiems iš tokių šalių nebus privaloma izoliuotis dvi savaites. Šalių sąrašą skelbs Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kiekvieną pirmadienį.

Į šį sąrašą šiuo metu galėtų pretenduoti Islandija, Slovėnija, Graikija, Kroatija, Kipras, Norvegija, Vengrija, Šveicarija, Čekija, Austrija.

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, Lietuvoje karantinas paskelbtas kovo 16 dieną, jis šiuo metu pratęstas iki birželio 16 dienos imtinai.