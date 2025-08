Nurašyti latviai parklupdė lietuvius

S



erbijos sostinėje Belgrade vykstančio Europos čempionato aštuntfinalyje trenerio Tomo Urbelionio vadovaujami mūsų šalies jauniai pralaimėjo latviams 94:101 ir toliau varžysis tik dėl 9–16 vietų.

Anksčiau C grupėje lietuviai laimėjo visas trejas rungtynes: 137:62 sutriuškino Šiaurės Makedonijos atstovus, 89:81 palaužė serbus ir 87:80 – graikus.

Valdžio Razumovskio treniruojami latviai D grupėje 73:103 nusileido ispanams, 73:88 – belgams ir 76:93 – slovėnams.

Lietuvos krepšininkai per aštuntfinalio mačą pataikė 39 proc. dvitaškių (12/31), Latvijos jauniai – 54 proc. (28/52). Be to, mūsiškiai pralaimėjo kovą dėl kamuolio 41:51.

„Pasiteisino sprendimas pagrindinį dėmesį sutelkti fiziniam ir psichologiniam parengtumui. Įkvepiančių linkėjimų mums atsiuntė vyrų rinktinės kapitonas Dairis Bertanis, – po varžybų sakė latvių strategas V. Razumovskis. – Apsigynėme nuo Lietuvos ekipos lyderių, laimėjome daugumą dvikovų vienas prieš vieną.“

Vakar dėl bilieto į pusfinalį latviai kovėsi su vokiečiais, kurie aštuntfinalyje 89:62 privertė kapituliuoti švedus.

Pirmas rungtynes dėl 9–16 vietų lietuviai žaidė būtent su Švedijos jauniais.

Ketvirtfinalyje jėgas taip pat išmėgino prancūzai ir slovėnai, turkai ir ispanai, italai ir serbai.

Aštuntfinalis