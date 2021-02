Baigtas patikrinimas dėl NVSC vadovo: laukiama ministro sprendimo

„Tyrimas baigtas vakar, išvados pristatytos ministrui. Dabar jis su jomis susipažins“, – teigė ji.

A. Šukstos teigimu, išvadose pateiktas sprendimas dėl tolesnių veiksmų, dėl kurių galutinai apsispręs A. Dulkys.

Ji teigė šiuo metu negalinti pasakyti, koks sprendimas dėl R. Petraičio pateiktas tarnybinio patikrinimo išvadose.

„Kai ministras susipažins, tuomet paviešinsime. Tikėtina, kad tai bus artimiausiu metu“, – komentavo ministro atstovė.

Tarnybinį patikrinimą sausio vidury nuspręsta pradėti dėl galimo pareigų pažeidimo, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertų siūlymus po NVSC vadovo raštu gautų paaiškinimų dėl neapskaitytų mirčių, susijusių su koronavirusu.

Anksčiau ministras R. Petraitį ragino patį trauktis iš pareigų, tačiau jis nesutiko.

NVSC vadovybė metų pradžioje kritikos sulaukė dėl daugiau nei tūkstančio neapskaitytų mirčių, susijusių su koronavirusu. R. Petraitis tuomet teigė, kad situacija susidarė ne dėl įstaigos kaltės, o dėl ligoninių laiku nepateikiamos informacijos.

Be to, NVSC vadovas praėjusį penktadienį sulaukė nepalankaus metinio vertinimo išvados, dėl to buvo priimtas sprendimas jį atleisti iš pareigų. Įstaigos vadovas turėjo dvi darbo dienas susipažinti su vertinimo išvadomis ir su jomis sutikti arba ne.

Pasak A. Šukstos, R. Petraitis informavo ministeriją, kad jis su vertinimo išvadomis nesutinka.

„Jis dabar turi penkias darbo dienas jų apskundimui“, – kalbėjo ministro atstovė.

Pats R. Petraitis jau po išvadų paskelbimo teigė, kad tai buvo politinis sprendimas, jis su vertinimo išvadomis nesutinka ir ketina teikti prašymą jo veiklą vertinti tarnybinės veiklos vertinimo komisijai.