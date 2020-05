Atvėrus sienas savaitgalį žmonės aktyviai keliavo po Baltijos šalis

Nuo penktadienio Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojams panaikinus ribojimus kirsti sieną , keliaujančių žmonių per Baltijos valstybių sienas srautas pastebimai išaugo, teigia Vidaus reikalų ministerija.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis penktadienį ir šeštadienį iš Lietuvos į Latviją išvyko: penktadienį – 3459 asmenys, šeštadienį – 9724 asmenys. Iki sušvelninimų skaičiuojama, kad vidutiniškai per parą išvykdavo apie 506 asmenų.

Atitinkamai į Lietuvą iš Latvijos atvyko: penktadienį – 611 asmenų, šeštadienį – 5284 asmenys, iki palengvinto režimo pradžios vidutiniškai atvykdavo 415 asmenys.

„Matome, kad žmonės aktyviai pasinaudojo galimybe išvykti į kaimynines šalis, atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų srautai padidėjo iki 20 kartų“, – pranešime spaudai teigė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Nuo pirmadienio pasienyje su Latvija veiks keturi pasienio kontrolės punktai.

Nuo penktadienio Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galėjo per dar du punktus pasienyje su Latvija, t. y. Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių–Grenctalės punktą.

Nuo pirmadienio atvykti ir išvykti galima ir per Kalvių–Meteinės pasienio kontrolės punktą. Bendrai nuo gegužės 4 dienos Lietuvos piliečiai gali išvykti per visus atidarytus pasienio punktus, jų iš viso yra 11.

Nuo gegužės 11 d. leidžiamas Lenkijos piliečių atvykimas į Lietuvą verslo, darbo ir mokslo tikslais, Lietuvos piliečiai taip pat gali vykti į Lenkiją, abejų valstybių piliečiams nebėra taikoma 14 dienų saviizoliacija. Keliaujant po Baltijos šalis šių šalių piliečiams taip pat nereikia laikytis izoliacijos.

Nuo karantino paskelbimo pradžios į Lietuvą neįleisti 1605 asmenys, neišleisti 468 asmenys. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tai pat tikrina ar žmonės laikosi karantino reikalavimų pasienio ruože, per du mėnesius išrašyta 110 protokolų, absoliuti dauguma dėl karantino sąlygų pažeidimo.