Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Migrantų krizė. Per parą sulaikę dar 150 neteisėtų migrantų, pasieniečiai siūlo dėl padėties pasienyje su Baltarusija skelbti ekstremaliąją situaciją. Dėl to Vyriausybės komisija spręs artimiausiu metu. Šiemet sulaikyta jau per 800 migrantų – dešimt kartų daugiau nei pernai.

EK pirmininkės vizitas. Vilniuje lankosi Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji pristatys nuomonę dėl Lietuvos pateikto ekonomikos gaivinimo plano bei su prezidentu ir premjere lankysis Vilniaus transformatorių pastotėje, kurioje kitąmet bus įrengtas vienas iš keturių elektros energijos kaupimo įrenginių.

Koronaviruso situacija:

* Nustatyta 30 naujų COVID-19 atvejų, mirė vienas žmogus. Ligoninėse gydomi 123 pacientai, jų skaičius per parą kiek sumažėjo. 14 dienų naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų siekia 20.

* Per šią savaitę, lyginant su ankstesne, vakcinuojamų žmonių kiekiai šiek tiek išaugo, tačiau procesas išlieka vangus.

* Rusijoje ketvirtą dieną iš eilės fiksuojamas rekordinis mirčių nuo COVID-19 skaičius – 679. Nepaisant to, šalis nesirengia griežtinti pandemijos valdymo priemonių, čia toliau organizuojami didžiuliai masiniai renginiai, įskaitant Europos futbolo čempionato rungtynes Sankt Peterburge.

* Latvijoje 14 dienų naujų atvejų rodiklis 100 tūkst. gyventojų pirmą kartą nuo spalio nukrito žemiau 50-ies ir šiuo metu siekia 47.

* Bendrovė „Johnson & Johnson“ paskelbė, kad jos vakcina efektyviai apsaugo nuo nerimą keliančios delta atmainos.

* Vokietijos sveikatos ministras pranešė, jog nuo COVID-19 pasiskiepiję žmonės, esant poreikiui vėl skelbti griežtą karantiną, galėtų gyventi laisvesnėmis sąlygomis nei nesiskiepijusieji.

JAV moratoriumas. JAV generalinis prokuroras paskelbė federalinių mirties bausmių vykdymo atidėjimą. Skelbiama, jog mirties bausmės nevyks, kol nebus peržiūrėta Teisingumo departamento politika ir procedūros.

Skrydis į kosmosą. Britų milijardierius Richardas Bransonas paskelbė planuojantis į kosmosą savo kompanijos „Virgin Galactic“ erdvėlaiviu nuskristi liepos 11 dieną – keliomis dienomis anksčiau nei tai padaryti planuoja „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas.

Pelno mokestis. Apie 130 šalių ir teritorijų pritarė pasaulinei mokesčių reformai, kad tarptautinės kompanijos mokėtų sąžiningus mokesčius visose šalyse, kuriose jos veikia, pranešė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Pranešime nurodoma, kad tarptautinės įmonės, kaip pavyzdžiui JAV milžinės „Google“, „Amazon“, „Facebook“ ar „Apple“,turės mokėti mažiausiai 15 proc. pelno mokestį.

Karščiai Kanadoje. Vakarų Kanadoje šimtai žmonių buvo evakuoti plečiantis gaisrams, siaučiantiems regioną apėmus beprecedentei kaitros bangai.

Karių pasitraukimas. JAV kariškiai oficialiai perdavė Bagramo oro pajėgų bazę Afganistano kariuomenei. Ši bazė buvo labai svarbi JAV operacijoms Afganistane: iš šio aerodromo buvo rengiami antskrydžiai ir logistikos misijos.