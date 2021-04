Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Netektis. Savo 72-ojo gimtadienio dieną ligoninėje mirė Seimo narys, Kovo 11-osios Akto signataras, vienas Lietuvos laisvosios rinkos instituto įkūrėjų Kęstutis Glaveckas. Kolegos jį prisimena kaip vertybėms ištikimą liberalą, šiltą ir paprastą žmogų.

Koronaviruso situacija:

* Nustatyti 1306 nauji COVID-19 atvejai, mirė šeši žmonės. Ligoninėse gydoma per 1,2 tūkst. COVID-19 pacientų, iš jų 142 – reanimacijoje. 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų toliau auga ir šiuo metu siekia 559 – maždaug toks jis buvo sausio pabaigoje.

* Epidemiologų vertinimu, Vilnius pagal esamą situaciją yra net prastesnėje – sausio pradžios situacijoje. Sveikatos apsaugos ministerija svarsto, kad situacijai Vilniaus regione blogėjant, dalį pacientų galėtų perimti gydymo įstaigos Kauno ir Panevėžio regionuose.

* Neringoje paskiepyta 46 proc. gyventojų, tarp didmiesčių daugiausiai žmonių pasiskiepijo Kaune ir Alytuje.

* Šiaulių meras Artūras Visockas pareiškė, kad, skirtingai nei reikalauja Vyriausybės patvirtinta tvarka, nereikalaus profilaktiškai testuoti pradinukų ir leis jiems toliau mokytis kontaktiniu būdu. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigė, kad tvarką savivaldybė galėtų nebent griežtinti.

* Estijoje nuo pirmadienio skiepytis kviečiami visi kuriems šiandien sukanka 50 metų ir vyresni gyventojai. Rizikos grupių asmenys taip pat gali skiepytis, nepriklausomai nuo amžiaus. Antrojoje gegužės pusėje skiepytis galės ir likę suaugusieji.

* Vengrija sušvelnins suvaržymus asmenims, turintiems vyriausybės išduotas imuniteto korteles: nuo šeštadienio jie galės valgyti restoranų bei kavinių viduje, patekti į viešbučius, teatrus, kino teatrus, spa centrus, bibliotekas, muziejus ir kitas poilsio bei laisvalaikio įstaigas.

* Bulgarijoje po pusmečio vėl atidaryti naktiniai klubai.

Ekonomikos augimas. Lietuvos ekonomika pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, paaugo 1 proc., palyginti su ketvirtuoju ketvirčiu – 1,8 proc., pranešė Statistikos departamentas. Ekonomistai teigia buvę nustebinti stipraus augimo, tačiau kai kurie atkreipia dėmesį, jog tokį augimą galėjo nulemti ir pavieniai veiksniai.

Piligrimų žūtis. Izraelyje per piligrimų spūstį žuvo 44 žmonės. Nelaimė įvyko Merone prie rabino Shimono Bar Yochai, II amžiaus talmudo išminčiaus, kapo, kur minėdami Lag BaOmer šventę plūsta daugiausia žydai utraortodoksai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino tai viena baisiausių nelaimių šalies istorijoje.

Be žiūrovų? Dėl pandemijos į 2021-uosius nukeltos Tokijo vasaros olimpinės žaidynės gali vykti be žiūrovų. Olimpiados vadovės Seiko Hashimoto teigimu, olimpiada gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei organizatoriai visiškai apsaugos sportininkus ir Japonijos žmones.

Rinkimai Palestinoje. Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas paskelbė, kad ilgai laukti palestiniečių rinkimai atidedami, kol bus garantuotas balsavimas Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje, palestiniečių laikomoje savo būsimos valstybės sostine. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis sprendimą pavadino smarkiai nuviliančiu.

Įtampa pasienyje. Kirgizija pranešė, kad per ginkluotus susirėmimus pasienyje su Tadžikistanu žuvo 13 žmonių. Iš viso nukentėjo arba žuvo 134 žmonės. Abi kaimynės ne vieną dešimtmetį įsitraukusios į teritorinius ginčus, kurie perauga į pavienius susirėmimus, tačiau ketvirtadienio susirėmimai – retas atvejis, sukėlęs nuogąstavimus, kad gali prasidėti platesnis konfliktas, tačiau šalys vėliau sutarė dėl paliaubų

Navalno biurų tinklas. Rusija pridėjo kalinamo opozicijos politiko Aleksejaus Navalno biurų tinklą į Rusijos ekstremistinių organizacijų sąrašą. Dėl to bus blokuojamos štabų banko sąskaitos, atimta galimybė atidaryti naujas sąskaitas. Laukiant šio žingsnio, tinklas ketvirtadienį buvo išardytas. Be to, byloje dėl tyrimo duomenų atskleidimo sulaikytas advokatas Ivanas Pavlovas, atstovavęs A. Navalno organizacijoms bylose dėl uždraudimo. Tuo tarpu Archangelsko teismas nusprendė, kad buvęs A. Navalno štabo koordinatorius platino pornografiją, kai socialiniame tinkle pasidalijo vokiečių metalo grupės „Rammstein“ muzikiniu vaizdo klipu.