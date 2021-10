Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Prezidento kritika. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė pasirašęs įstatymą dėl 100 eurų išmokų vyriausiems pasiskiepijusiems gyventojams bei pažėrė kritikos Vyriausybei dėl skiepijimo tempų sulėtėjimo vasaros pradžioje. „Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą“, – teigė jis.

Elektros kainos. Lietuvos valstybiniam energetikos reguliuotojui pakeitus kainų nustatymo metodiką, vartotojai kitąmet už reguliuojamą elektros tarifo dalį sumokės apie 30 mln. eurų mažiau nei šiemet. Taip tikimasi amortizuoti augančias elektros kainas.

Vietos ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sukvietė penkių didžiųjų ligoninių vadovus pasitarti dėl paslaugų teikimo. Po susitikimo jis pranešė, kad nepaisant augančio hospitalizuojamų COVID-19 pacientų skaičiaus, didžioji dalis kitų sveikatos paslaugų dar gali būti teikiamos pagerinus bendradarbiavimą tarp regionų.

Koronaviruso situacija. Nustatytas 3058 nauji COVID-19 atvejai, mirė 28 žmonės. Pirmąja doze paskiepyta 2,3 tūkst. žmonių. Ligoninėse šiuo metu gydomi 1690 COVID-19 sergantys žmonės.

Audra Europoje. Stipriems vėjams siaučiant Prancūzijos šiaurėje, Nyderlanduose ir Belgijoje, ketvirtis milijono būstų Prancūzijoje liko be elektros, o iš Normandijos į Paryžiaus regioną nevažinėjo traukiniai. Stiprus vėjas ketvirtadienio vakarą prognozuojamas ir Lietuvoje.

Europos vadovai. Prasideda dvi dienas truksianti Europos Vadovų Taryba, prognozuojama, kad jos darbotvarkėje dominuos Europos Sąjungos ginčas su Lenkija dėl jos pozicijos atmesti kai kurių bloko įstatymų viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda taryboje žada kelti klausimą dėl ES migracijos politikos peržiūros.

Karantinas Latvijoje. Latvijoje iki lapkričio 15-osios įvedamas griežtas karantinas: bus uždarytos visos parduotuvės, išskyrus prekiaujančias būtiniausiomis prekėmis, bus teikiamos tik svarbiausios paslaugos.

Korėja kosmose. Pietų Korėja paleido pirmąją šalyje sukurtą kosminę raketą. Paleidimas nebuvo visiškai sėkmingas – raketa nesugebėjo iškelti į orbitą palydovo muliažo.

Sustiprinančioji dozė. Bendrovė „Pfizer“ paskelbė, kad jos vakcina nuo koronaviruso po sustiprinamosios trečiosios dozės yra 95,6 proc. veiksminga prieš simptominę infekcijos formą.

Trumpo soc. tinklas. Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė planuojantis įkurti nuosavą socialinį tinklą „TRUTH Social“, kurio bandomoji versija kviestiniams svečiams turėtų būt paleista jau ateinantį mėnesį.

Kaltinimai Bolsonaro. Brazilijos Senato komitetas rekomendavo prezidentui Jairui Bolsonaro pareikšti mažiausiai 10 kaltinimų, įskaitant nusikaltimais žmoniškumui, dėl jo atsako į COVID-19 pandemiją.

„Evergrande“ grįžimas. Kinijos nekilnojamojo turto vystytoja „Evergrande“ atnaujina prekybą akcijomis Honkongo vertybinių popierių biržoje. Finansinių sunkumų patirianti bendrovė perspėjo, kad „nėra jokios garantijos“, kad ji galės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

„Potencialus stebuklas“. Jungtinių Valstijų medikų komandai pavyko pacientui laikinai prijungti genetiškai modifikuotos kiaulės inkstą, kuris atliko savo funkcijas. Šis eksperimentas atliktas su smegenų mirtį patyrusiu pacientu, kurio artimieji davė jam sutikimą. Jeigu eksperimento sėkmė bus patvirtinta, tai gali tapti svarbiu žingsniu užtikrinant žmonėms trūkstamus organus.

Kaltinimai nužudymu. Jungtinėje Karalystėje 25-erių metų Ali Harbi Ali pareikšti kaltinimai britų parlamentaro Davido Amesso nužudymu, kai šis buvo mirtinai subadytas per susitikimą su savo apygardos rinkėjais praėjusią savaitę.