Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Apkalta Trumpui. Jungtinių Valstijų Atstovų Rūmai nubalsavo už antrąją apkaltą prezidentui Donaldui Trumpui. Jis kaltinamas tuo, kad kurstė savo šalininkus įsiveržti į Kapitolijų. Prezidento apkaltą palaikė ne tik demokratai, bet ir 10 jo paties Respublikonų partijos narių. D. Trumpas baigs visą savo kadenciją, nes Senatas nespės priimti galutinio sprendimo iki Joe Bideno inauguracijos sausio 20 dieną. Svarstoma galimybė, kad jam jau palikus pareigas senatoriai gali uždrausti iki gyvos galvos eiti pareigas valstybės tarnyboje.

Koronaviruso situacija:

* Per parą nustatytas 1371 naujas COVID-19 atvejis, mirė 29 žmonės. Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 2038 COVID-19 pacientai, 156 iš jų – reanimacijoje. Oficialios statistikos duomenimis, Lietuva ES yra ketvirta pagal sergamumą koronavirusu – daugiau atvejų pastaruoju metu fiksuojama Čekijoje, Airijoje ir Slovėnijoje. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad šiuo metu didžiausią nerimą kelia naujos viruso atmainos.

* Statistikos departamentas paskelbė, kad pernai mirė 13 proc. daugiau žmonių nei ankstesniais metais. Mirčių 2020 metais buvo 5 tūkstančiais daugiau nei metais anksčiau. Tai didžiausias pokytis nepriklausomoje Lietuvoje. „Matyt, priežastys yra nepakankamas aprūpinimas žmonių sveikatos priemonėmis ir tai, kad jie negali pasiekti tam tikrų gydytojų paslaugų“, – sakė Statistikos departamento vadovo pavaduotoja Inga Masiulaiytė-Šukevič. Taip pat pernai gimė rekordiškai mažai vaikų – tai aiškinama tuo, kad dėl neapibrėžtumo žmonės atideda šeiminius planus.

* Pradėjus vakcinaciją socialinės globos įstaigose, nuo koronaviruso iki šiol paskiepyti beveik 1,6 tūkst. žmonių: 859 globotiniai ir 735 darbuotojai. Procesą kiek sulėtino nesklandumai, tikrinant, ar nebuvo pažeista vakcinos šalčio grandinė, tikimasi, kad jis toliau vyks sparčiau. Opozicija savo ruožtu sukritikavo dėl karantino neveikiančių sveikatos priežiūros licenciją turinčių SPA centrų darbuotojų skiepijimą prioriteto tvarka.

* Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tyrėjų grupei, siekiančiai išsiaiškinti pandeminio koronaviruso kilmę, pavyko pasiekti Kinijos Uhano regioną, kur virusas pirmiausia užfiksuotas. Kritikai nerimauja, kad Kinija gali siekti nuslėpti nepalankius šaliai faktus. Kinija tuo metu pranešė apie pirmąją koronavirusu užsikrėtusio žmogaus mirtį per pastaruosius aštuonis mėnesius.

* Nuo COVID-19 buvo paskiepytas popiežius Pranciškus ir atsistatydinęs jo pirmtakas Benediktas XVI.

Generalinė prokurorė. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį paskyrė Nidą Grunskienę generaline prokurore. Ji iki šiol vadovavo Panevėžio prokuratūrai. N. Grunskienė savo prioritetais įvardijo visuomenės pasitikėjimo ir skaidrumo stiprinimą.

Išmokos druskininkiečiams. Seimas nusprendė, kad Druskininkuose veikiančiai Baltarusijos valstybinei sanatorijai „Belorus“ pritaikius Europos Sąjungos sankcijas, darbą šioje įstaigoje paliekantys žmonės galės gauti vienkartinę tikslinę išmoką. Sanatorijai subsidijų mokėjimas bus nutrauktas.

Šauktinių sąrašai. Paskelbti 2021 metų karo prievolininkų sąrašai. Pasitikrinti, ar į juos pateko, jaunuoliai gali internete. Pirmieji šių metų šauktiniai tarnybą pradės kovo pabaigoje, paskutinieji – lapkričio pabaigoje.

Keliautojų teisės. Seimas nuo 90 iki 14 dienų sutrumpino laiką, per kurį turizmo agentūros turės grąžinti pinigus už keliones, neįvykusias ne dėl keliautojų kaltės. Šis terminas bus pradedamas skaičiuoti nuo vasario vidurio. Tai reiškia, kad dėl pandemijos pernai ar šiemet neišvykusieji į keliones lėšas turėtų atgauti kovo pradžioje. Europos Komisija yra įspėjusi Lietuvą, kad 90 dienų terminas būtų neteisėtas.

Estijos premjerė. Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid pasirašė sprendimą skirti pagrindinės opozicinės Reformų partijos, per rinkimus gavusios daugiausiai vietų parlamente, lyderę Kają Kallas kandidate į šalies premjerus. Dabar kandidatė per 14 dienų turi pateikti parlamentui ataskaitą dėl būsimos vyriausybės formavimo pagrindų ir užsitikrinti įstatymų leidėjų paramą. Ji paskirta po to, kai dėl įtarimų jo partijai iš premjero pareigų atsistatydino Centro partijos pirmininkas Juri Ratas. Centro ir Reformų partijos pradėjo derybas dėl koalicijos.

„Twitter“ sprendimas. „Twitter“ vadovas Jackas Dorsey parėmė platformos sprendimą uždaryti JAV prezidento Donaldo Trumpo paskyrą, bet sakė, kad tai sukuria pavojingą precedentą ir reiškia pastangų skatinti sveiką bendravimą socialiniuose tinkluose nesėkmę. „Twitter“ sprendimas visam laikui uždaryti D. Trumpo paskyrą sulaukė kritikos: vieni laiko jį pavėluotu, kiti nerimauja dėl žodžio laisvės varžymo.

Klimato byla. Nevyriausybinės organizacijos, paremtos 2 mln. piliečių, kreipėsi į Prancūzijos teismą, kaltindamos valstybę nesiimant veiksmų dėl klimato kaitos sustabdymo. Organizacijų teigimu, jeigu valstybė būtų pripažinta atsakinga už ekologinę žalą, tai būtų simbolinis žingsnis siekiant, kad šalys būtų aktyvesnės.

Perspėjimas Navalnui. Rusijos teisėsauga paskelbė, kad turės iškart sulaikyti Kremliaus kritiką Aleksejų Navalną, jei jis įgyvendins planus sekmadienį sugrįžti į Maskvą iš Vokietijos. Teisėsauga teigia, esą jis pažeidė lygtinės bausmės sąlygas. A. Navalnas pastaruoju metu dėl apnuodijimo buvo gydomas Vokietijoje. Jis sako surinkęs įrodymų, kad apnuodyti jį mėgino FSB prezidento Vladimiro Putino nurodymu.