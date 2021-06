Apžvalga: svarbiausi antradienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Nustatyti 35 nauji COVID-19 atvejai, mirčių neužfiksuota. 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 28, toliau mažėja ligoninėse gydomų pacientų. Tuo tarpu kaimyninėje Latvijoje registruoti 89 susirgimai ir penkios mirtys.

* Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, per savaitę COVID-19 protrūkių šalyje sumažėjo beveik per pusę, o per mėnesį aktyvių protrūkių sumažėjo beveik 90 proc.

* Kaunas ir Klaipėda pradeda be registracijos skiepyti mobiliuose punktuose autobusuose. Kaune jis startuoja antradienį, Klaipėdoje – ketvirtadienį.

* Rusija užfiksavo didžiausią nuo pandemijos pradžios paros mirčių skaičių – 652.

* Maždaug 10 mln. australų paskelbtas karantinas, Brisbanui tapus ketvirtu didmiesčiu, nurodžiusiu gyventojams neiti iš namų.

* Jungtinės Valstijos pradėjo gabenti 2,5 mln. dozių „Moderna“ vakcinos krovinį į pandemijos smarkiai paveiktą Bangladešą. Jos šaliai tiekiamos nemokamai.

Balsavimas dėl Ž. Pavilionio. Žlugo opozicijos inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Seimo Užsienio reikalų komiteto vadovu konservatoriumi Žygimantu Pavilioniu. Slaptame balsavime biuleteniai buvo išduoti 62 biuleteniai parlamentarams, tuo tarpu atstatydinti Ž. Pavilioniui būtų reikėję ne mažiau kaip 71 balso „už“.

Galimybių pasas. Apklausa parodė, kad galimybių pasu pasinaudojo kas dešimtas Lietuvos gyventojas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tvirtina, kad ši priemonė skatino žmones skiepytis, tačiau verslas teigia, kad ši pandemijos valdymo priemonė nepasiteisino.

Rytų Partnerystė. Baltarusija pirmadienį pareiškė stabdanti savo dalyvavimą Europos Sąjungos Rytų partnerystės programoje. Lietuvos politikai atsisako tokį sprendimą pripažinti. „Nelegitimūs vadovai tokių sprendimų nepriima. Baltarusijos žmones yra laukiami pasinaudoti Rytų partnerystės privalumais, tik tai, matyt, atsitiks jau po rinkimų“, – sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Kaltinimai Vanagui. Žinomas lenktynininkas ir visuomenininkas Benediktas Vanagas apkaltintas smurtu prieš draugę. Jis pats tai kategoriškai neigia.

NVSC vadovo konkursas. Ankstesniame Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovo konkurse neatsiradus kandidatų į šias pareigas, Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė naują atranką. Naujo vadovo ieškoma iš pareigų atleidus Robertą Petraitį.

Paliaubos Tigrėjuje. Etiopijos federalinė vyriausybė paskelbė vienašališkas paliaubas karo draskomame Tigrėjaus regione netrukus po to, kai sukilėliai iš regiono sostinės Mekelės išstūmė federalinę administraciją. Lūžis įvyko po kone aštuonis mėnesius trunkančio konflikto, dėl kurio 350 tūkst. žmonių kilo bado grėsmė.

Susišaudymas. Praėjus kelioms valandoms po Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno pareiškimo apie suduotą smūgį proiranietiškiems kovotojams Irake ir Sirijoje, Sirijos rytuose proiranietiškos sukarintos grupuotės susišaudė su amerikiečių koalicija.

Žurnalistų kratos. Rusijos policija surengė kratas kelių tiriamosios žurnalistikos leidinio „Projekt“ darbuotojų ir jų giminaičių butuose. Kratos vykdomos tiriant bylą dėl Sankt Peterburgo verslininko Iljos Trabero apšmeižimo. Jos surengtos „Projekt“ rengiantis paskelbti tyrimą dėl vidaus reikalų ministro Vladimiro Kolokolcevo, jo sūnaus ir kitų giminaičių turto.

Karščio banga. Dėl rekordinės karščio bangos vakarinėje Kanadoje ir dalyje vakarų Jungtinių Valstijų šalyse uždaromos mokyklos ir vakcinacijos centrai.

Picasso paveikslas. Graikija paskelbė atgavusi Pablo Picasso asmeniškai graikams padovanotą paveikslą, beveik prieš dešimtmetį drauge su dviem kitais paveikslais įžūliai pavogtą iš Nacionalinės galerijos.

Bausmė prezidentui. Pietų Afrikos Respublikos aukščiausiasis teismas skyrė buvusiam prezidentui Jacobui Zumai metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę už teismo nurodymų nevykdymą dėl jo atsisakymo stoti prieš korupciją tyrusius pareigūnus.