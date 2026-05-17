 Apklausa: 70 proc. gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja

Apklausa: 70 proc. gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja

2026-05-17 12:45
ELTOS inf.

71 proc. balandžio mėnesį apklaustų Lietuvos gyventojų mano, jog pastaruoju metu reikalai šalyje iš esmės krypsta į blogąją pusę, o priešingos nuomonės laikosi daugiau nei penktadalis (21 proc.) gyventojų, rodo naujienų agentūros ELTA užsakymu „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa. 

<span>Apklausa: 70 proc. gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja</span>
Apklausa: 70 proc. gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tuo metu pirmąjį šių metų pavasario mėnesį manančių, kad padėtis Lietuvoje krypsta į blogąją pusę, buvo kiek mažiau. Tokios pozicijos besilaikančių respondentų dalis sudarė 63 proc. Kad reikalai eina geryn, manė kone kas ketvirtas (24 proc.) respondentas, o į klausimą neatsakė 13 proc. tyrimo dalyvių.

Kaip rodo apklausos duomenys, praėjusių metų balandį 68 proc. respondentų teigė manantys, kad reikalai krypsta neigiama linkme, pozityviai šiuo klausimu pasisakė beveik trečdalis (31 proc.) apklaustųjų, o 1 proc. tyrimo dalyvių į klausimą apskritai neatsakė.

Pozityviau nusiteikę vyrai, jaunimas ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai

Kaip rodo balandį atlikto tyrimo rezultatai, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, dažniau mano vyrai, jaunimas iki 30 metų (41 proc. nurodė, kad situacija gerėja), miestų gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu, su didžiausiomis (daugiau nei 2,5 tūkst. eurų) šeimos pajamomis per mėnesį, besimokantis jaunimas, specialistai ir tarnautojai bei vadovai, dešiniųjų pažiūrų respondentai.

Tuo metu neigiamai situaciją dažniau vertina vyresni nei 50 metų amžiaus žmonės, kaimo gyventojai, pensininkai, darbininkai ir ūkininkai, kitų tautybių gyventojai.

„Labiausiai dabartine padėtimi Lietuvoje yra nepatenkinti partijos „Nemuno aušra“ (78 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje pastaruoju metu krypsta į blogąją pusę), o santykinai didžiausi optimistai yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (28 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje paskutiniu metu gerėja) bei Liberalų sąjūdžio (27 proc. mano, kad situacija gerėja) rėmėjai“, – nurodo tyrimą atlikusi bendrovė.

ELTA užsakymu tyrimą „Lietuvos Barometras“ 2026 m. balandžio 23–gegužės 7 dienomis atliko Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1 000 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

Šiame straipsnyje:
Skurdas
gyvenimas blogėja
apklausa

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Jo
Žinoma daugiau reikia rūpintis chacholų chuntos fašistais, siųsti pinigų tam neūžaugai narkomanui pusmetriniam žydų klounui, vagių ir korupcionierių vadui vovkai zieliai, kad neprasidėtų lomkės, tai tikrai Lietuvoje situacija ims gerėti !!!!!
3
-1
gereja
tik islaikytiniams beretnykams
3
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų