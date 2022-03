Ambasadorius: į Lietuvą perkelta 20 NATO talkinusių afganistaniečių, jų šeimų narių

„Į Lietuvą perkelta 20 afganistaniečių: NATO bendradarbių ir jų šeimų narių. Džiaugiamės galėdami padėti žmonėms, kuriems grėsė pavojus. Linkime sėkmės kuriant naują gyvenimą Lietuvoje! Mes padarysime viską, kad integruotume juos į mūsų tolerantišką visuomenę“, – tviteryje rašė diplomatas.

Afganistane valdžią pernai rugpjūtį perėmus Talibanui, Vakarų šalių kariams talkinusių afganistaniečių gyvybėms ėmė grėsti pavojus.

Lietuva per per dešimties dienų trukmės misiją iš šios šalies atsigabeno per 170 afganistaniečių vertėjų su šeimos nariais.

Pernai rugsėjį afganistaniečiams suteiktas politinis prieglobstis Lietuvoje.