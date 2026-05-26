11-metis Dominykas kovoja su reta vėžio forma: Lietuva susitelkė padėti

Apie surinktą paramą fondas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„AČIŪ už Jūsų gerumą ir susitelkimą - reikiama suma Dominyko operacijai surinkta. Netrukus grįšime su detalesne informacija ir padėka visiems prisidėjusiems“, – rašoma įrašo pradžioje.
Fondas taip pat išsamiai papasakojo berniuko istoriją ir sunkų gydymo kelią.
„11-mečio Dominyko gyvybę gali išgelbėti skubi operacija Vokietijoje... Padėkime!
Dominykas Domarkas dar visai neseniai gyveno vaikiškomis svajonėmis, tačiau per vieną akimirką berniuko gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.
Prasidėjus staigiems pilvo skausmams, įtartas apendicitas. Vėliau medikai įtarė žarnyno infekciją, tačiau apmalšinus simptomus vaistais netrukus skausmas ne tik kad sugrįžo, bet ir stiprėjo.
Netrukus berniukas pradėjo gelsti, tyrimai rodė didėjančius uždegimo rodiklius. Atliktas magnetinio rezonanso tyrimas atskleidė tikrąją negalavimų priežastį – Dominykui nustatytas itin retas vaikams kasos galvutės piktybinis navikas – pankreatoblastoma su metastazėmis kepenyse.
Spalio pabaigoje Dominykas buvo perkeltas į Vilniaus Santaros klinikas. Vos po kelių dienų pradėtas sudėtingas chemoterapinis gydymas, kuris sukelia stiprų šalutinį poveikį. Berniukas labai kantrus, tačiau didžiuliai skausmai ir emociniai šuoliai kartais sunkiai pakeliami.
Berniukui leistas net morfinas – siekiant sumažinti skausmus, kurie išties neiškenčiami. Tas dienas mama Vaida prisimena kaip pačias juodžiausias…
Dėl itin sudėtingos diagnozės bei agresyvaus gydymo Dominykas prarado apetitą, jam buvo įstatytas maitinimo zondas. Jis jau dabar neteko 13 kilogramų svorio.
Gydytoja onkohematologė V. Rutkauskaitė pabrėžia, kad berniuko liga yra itin reta: „Net vyresni kolegos neprisimena tokio atvejo. Kasos navikai jau yra retas susirgimas, o Dominyko atvejis – su išplitimu pačiose kepenyse, todėl gydymas dar labiau komplikuotas“.
Nepaisant visko, Dominykas kovoja labai stipriai. Po šešių chemoterapijos kursų gydytojai pamatė viltingus rezultatus – iš kumščio dydžio auglio liko vos apie centimetrą. Tačiau likęs navikas vis dar pavojingas ir turi būti skubiai pašalintas.
Jau kitą savaitę Dominyko laukia itin sudėtinga ir gyvybiškai svarbi operacija Vokietijoje, tačiau ši viltis gali tapti realybe tik mums visiems susivienijus – per likusią savaitę būtina surinkti trūkstamą paramą.
Operacijos metu bus šalinama kasos galvutė, dvylikapirštė žarna, atliekami papildomi tyrimai, o prireikus gali būti reikalinga ir kepenų transplantacija.
Dalį gydymo išlaidų kompensuoja valstybė, tačiau šeimai vis dar reikia surinkti 60 tūkst. eurų. Tai milžiniška ir vieniems nepakeliama suma, todėl šiandien labai prašome Jūsų nelikti abejingais.
Kiekviena auka – tai Dominyko viltis gyventi“, – jautria istorija dalijosi Rimanto Kaukėno paramos grupė.
Įrašas sulaukė didelio žmonių palaikymo bei reakcijų socialiniuose tinkluose. Daugybė žmonių ne tik aukojo, bet ir dalijosi berniuko istorija, linkėdami stiprybės Dominykui ir jo šeimai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)