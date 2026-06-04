Živilės ir Jono Pinskų namuose – didžiulė suma grynųjų

Ž. Pinskuvienės turto deklaracijoje nurodyta, kad 2024 metais ji turėjo daugiau nei 152 tūkst. eurų santaupų. Portalo duomenimis, 134 tūkst. eurų yra laikoma grynaisiais.
Tuo metu J. Pinskus 2024-aisiais deklaravo turintis 326 tūkst. eurų santaupų, iš kurių grynaisiais laikoma 266 tūkst. eurų.
Portalui nepavyko susisiekti su Ž. Pinskuviene. Tuo metu J. Pinskus nurodė, kad grynųjų pinigų kilmė yra legali, lėšos gautos iki jam užsiimant politine veikla.
„Buvo bankų krizė, paskui COVID-19 pandemija. Šiuos pinigus po truputį naudoju sodybos statybai. Tai tikrai pinigai, neuždirbti politinės veiklos metu ar kažkaip „suchimičinti“. Visi pinigai buvo uždirbti, legalizuoti, įteisinti, patikrinti. Pažiūrėkite, kiek politikų, šiaip žmonių, deklaravę grynuosius pinigus ir juos laiko namuose. Čia nematau jokių pažeidimų. Juk ir prezidentas pasakė, kad čia – kiekvieno pasirinkimas“, – „Delfi“ sakė J. Pinskus.
BNS rašė, kad jungtinė penkių Lietuvos redakcijų komanda, remdamasi 2024 metų duomenimis, atskleidė, kad bent dešimt politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 metais laikė daugiau nei 100 tūkst. eurų grynaisiais pinigais.
„15min“, LRT, „Delfi“, „Sienos“ ir „Redakcijos“ žurnalistų surinktais duomenimis, pusė iš jų yra „Nemuno aušros“ atstovai Seime ar jų patarėjai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)