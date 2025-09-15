Žemaitaitis po prezidento sprendimo: tai – antausis Ruginienei, valdančiosios koalicijos nebėra

„Taip, automatiškai sutartis nutrūksta suėjus terminui, kada turi būti suformuota Vyriausybė“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Gitano Nausėdos sprendimą neskirti dviejų „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus R. Žemaitaitis vadino antausiu paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
„Nemuno aušra“ teikė Povilą Poderskį toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, o teisininką Mindaugą Jablonskį – Energetikos ministerijai.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.
Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
Socdemai šaukia valdybos posėdį
Socialdemokratai pirmadienį šaukia nuotolinį valdybos posėdį aptarti susidariusią situaciją dėl koalicijos.
Tai BNS patvirtino socialdemokratų partijos atstovas Andrius Grumadas.
Šio žingsnio valdantieji imasi „Nemuno aušros“ lyderiui R. Žemaitaičiui skelbiant apie neveikiančią koalicijos sutartį, nes prezidentas atmetė jo partijos siūlytų aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.
Rasa Budbergytė: Remigijus koaliciją bando įstumti į kampą, o prezidentas – Remigijų
Stringant Vyriausybės formavimui socialdemokratų vicepirmininkė Rasa Budbergytė sako, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis „stumia į kampą“ valdančiąją koaliciją, o „aušriečių“ kandidatus atmetęs prezidentas G. Nausėda – R. Žemaitaitį.
„Remigijus bando įstumti į kampą ir mus (socialdemokratus – BNS), ir visą valdančiąją koaliciją. Lygiai taip pat, kaip ir prezidentas, neslėpsiu, bando įstumti į kampą Remigijų, kad jis teiktų tai, kas labiau patiktų prezidentui“, – BNS sakė R. Budbergytė.
Seimui yra pateikta Vyriausybės programa, tačiau parlamentarai antradienį už ją dar nebalsuos.
„Aš manau, kad mes turime laiko. Tą laiką reikia tiesiog išnaudoti rezultatyviai, kad būtų rezultatas, ir be emocijų, ir be jokių čia tokių, kaip sakoma, grasinimų, neaiškių paaiškinimų ir taip toliau“, – teigė R. Budbergytė.
„Mes, kaip socialdemokratai, tikrai bandysime kaip valdančiosios koalicijos ašis ieškoti tos išeities“, – sakė ji.
Aurelijus Veryga sako nematantis koalicijos sutarties kaip neveikiančios
Nepaisant „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio pareiškimų, „valstiečių“ vedlys Aurelijus Veryga sako nematantis koalicijos sutarties kaip neveikiančios.
„Aš tai nematau jos kaip nutrūkstančios, neveikiančios ar negaliojančios. Man trūksta tokiam pasakymui konteksto, kas ten konkrečiai neveikia?“ – BNS pirmadienį sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas.
„Tai jeigu čia yra šitas kontekstas ir kandidatai netinka prezidentui, tai prezidentas koalicinės sutarties gi nepasirašinėja. Mes ją pasirašėme, tai sakyt, kad ji neveikia, galima būtų turbūt tik tokiu atveju, jeigu kažkas iš koalicijos partnerių sakytų, kad mums netinka kažkas“, – kalbėjo A. Veryga.
