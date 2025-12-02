 Zailskienė lankysis Druskininkuose: susitiks su vietos valdžia ir nevyriausybininkais

2025-12-02 06:47
ELTOS inf.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė antradienį su darbo vizitu lankysis Druskininkuose.

Jūratė Zailskienė
Jūratė Zailskienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Darbo dieną ministrė pradės Druskininkų bendruomenės namuose, kurs susitiks su Socialinių paslaugų centro, Jaunimo užimtumo centro, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

J. Zailskienė taip pat susitiks su savivaldybės atstovais, specialistais ir socialinių paslaugų teikėjais.

Susitikimuose su savivaldybės atstovais ministrė aptars gyventojų amžėjimo ir vienišumo iššūkius, situaciją globos namuose.

Dėmesio taip bus skirta užimtumo programoms, asmenų su negalia reikalų koordinavimo finansavimo, teikiamos asmeninės pagalbos reglamentavimo ir administravimo klausimams aptarti.

Kaip skelbta, J. Zailskienė pradėjo vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš šių pareigų pasitraukus Ingai Ruginienei, kuri tapo ministre pirmininke.

I. Ruginienės Ministrų kabinetas darbą pradėjo rugsėjo pabaigoje.

