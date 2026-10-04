Visockas sieks ketvirtos kadencijos, Varaška ir Pinskuvienė sprendimų neatskleidžia

„Atsakymas yra taip – (kandidatuosiu – ELTA). Pagrindinė mintis – savivalda. (...) Ji tikrai silpsta ir dėl šios priežasties stiprūs merai, stiprūs žmonės būtinai turi dalyvauti savivaldos lygmeniu, kad apie tai kalbėtų ir atstatytų savivaldos galimybes. Nes jeigu mes neatstatysime savivaldos galimybių, tai apie Lietuvą nebėra ką šnekėti, turiu omenyje, kaip apie demokratinę valstybę“, – Eltai teigė A. Visockas.
Nuo 2015 m. Šiaulių miestui vadovaujantis politikas pastarąjį kartą vykusiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose pergalę šventė pirmame ture – surinko beveik 66 proc. rinkėjų balsų.
A. Visocko teigimu, per tris kadencijas pavyko nuveikti daug darbų, todėl juos norėtųsi tęsti.
„Dabar Šiauliai tikrai tapo kopijuotinu miestu, nes visose temose, pavyzdžiui, Europos Sąjungos pinigų temoje, mes esame ryškūs Lietuvos lyderiai. Efektyviai daryti darbus – irgi esame ryškūs lyderiai. Ir aš noriu tuos dalykus paversti teisės aktais. Tas ir yra padaryta“, – kalbėjo jis.
M. Varaška: kasdien yra vis naujų samprotavimų
Nuo 2019 m. Kazlų Rūdos mero pareigas einantis M. Varaška teigia dar nepriėmęs sprendimo, ar siekti perrinkimo kitąmet vyksiančiuose rinkimuose. Politikas tvirtina, kad dėl to apsispręs artimiausiu metu.
„Mes dar savo sprendimo paviešinę nesame ir kol kas nenorėčiau labai konkretizuoti, bet sulauksime spalio 10–15 dienos ir pamatysime“, – Eltai sakė Kazlų Rūdos meras.
Meras teigia turįs „vis naujų samprotavimų“ dėl galimo kandidatavimo. Politikas sako jaučiantis rinkėjų palaikymą, tačiau galutinį sprendimą ketina priimti įvertinęs įvairias aplinkybes.
Žmonių pasitikėjimas iš dangaus šiaip nenukrenta. Jis yra už padarytus darbus.
„Tai galbūt rinkėjų palaikymas ir yra, bet yra ir kiti dalykai: kaip tu gali toliau eiti į tas pareigas, aukodamas šeimą, savo laiką, ar tiesiog resursus, nes tai juk neprivalomas darbas, ne karinė tarnyba. Tai viską vertinu, viską skaičiuoju, bet sprendimo dar nėra“, – sakė jis, paklaustas, ar jaučia rinkėjų palaikymą.
2023 m. vykusiuose savivaldos rinkimuose už M. Varašką pirmajame ture balsavo beveik 72 proc. rinkėjų.
Tais pačiais metais politikas taip pat paskelbė, kad kandidatuos 2024 m. prezidento rinkimuose. Vis tik vėliau iš rinkimų kovos jis pasitraukė.
Ž. Pinskuvienė: dabar jokio sprendimo nėra
Daugiau nei dešimtmetį Širvintų rajono merės pareigas einanti Ž. Pinskuvienė taip pat kol kas neatskleidžia, ar sieks dar vienos kadencijos.
„Mūsų komitetas sprendimą priiminės spalio 15 dieną. Tada ir pranešime apie visus sprendimus. Dabar tikrai jokio sprendimo nėra“, – Eltai komentavo ji.
„Tikrai labai džiaugiuosi žmonių pasitikėjimu, nes tik žmonių man suteikia stiprybės ir veda pirmyn. Dėkoju, kad žmonės vertina mano darbą. Žmonių pasitikėjimas iš dangaus šiaip nenukrenta. Jis yra už padarytus darbus“, – sakė merė.
Širvintoms politikė vadovauja nuo 2015 m.
Pastarąjį kartą – 2023 m. vykusiuose rinkimuose – Ž. Pinskuvienė surinko 78,27 proc. rinkėjų balsų. Ją rinkimuose iškėlė Lietuvos regionų partija.
2024 m. politikė nutraukė narystę partijoje.
ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Nuo 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ribojamas merų kadencijų skaičius – asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, nebegali būti renkamas į šias pareigas ketvirtai kadencijai iš eilės.
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