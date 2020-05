Viceministrė R. Vaitkevičiūtė dalyvavo medžioklėje, kurioje nušautos saugomos antys?

„Tęsiame aktualią paukščių apsaugai temą naujausiose medžioklės taisyklėse: kiek pasidomėjus aplinkos viceministrės Rasos Vaitkevičiūtės aistra vandens paukščių medžioklei, nesunkiai radome tokios aistros įrodymų, kurie galbūt ir pastūmėjo įteisinti nevaržomą visų žuvilesių paukščių medžioklę. Primename, jog gegužės 8 d. aplinkos ministras Kęstutis Mažeika savo parašu įteisino visų žuvilesių paukščių medžioklę žuvininkystės tvenkiniuose, kas kardinaliai prieštarauja Europos ir Lietuvos gamtosauginiams įstatymams. Tačiau šį kartą ne apie tai. Mūsų dėmesį atkreipė 2018 m. rugpjūčio 17 d Rasos Vaitkevičiūtės žinutė „Facebook“ grupėje „Medžiotojai“. Jame viceministrė įkėlusi nuotraukas iš „sėkmingo“, kaip pati autorė pavadino, „ančiavimo“. Kiek jis buvo sėkmingas medžioklės požiūriu mes negalime vertinti, tačiau akivaizdu, kad rūšine įvairove medžioklė iš tiesų buvo neeilinė. Be leidžiamų medžioti ančių rūšių viceministrės nuotraukose matomos ir dvi negyvos į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą (Lietuvos Raudonąją knygą) įtrauktos ančių rūšys: smailiauodegė antis ir dvi pilkosios antys. Nušautos trys saugomos antys per vieną medžioklę, iš kurių viena (smailiauodegė) nykstanti visoje Europoje, o Lietuvoje, pagal tarptautinės gamtosauginės organizacijos IUCN rekomenduojamus kriterijus, mūsų šalyje įvertinta kaip kritinės išnykimo būklės. Primename, kad Lietuvoje leidžiama medžioti didžiąsias, kuoduotąsias, rudagalves antis, rudagalves krykles bei klykuoles. Lietuvoje aptinkama ir ne viena dešimtis ančių rūšių, kurias medžioti draudžiama. Medžiotojams būtina jas, ypač įrašytas į Raudonąją knygą, gerai pažinti ir nenušauti, tačiau panašu, kad rūšių pažinimui medžioklės kursuose nėra pakankamai skiriama dėmesio. Tiesa, reikia pažymėti, kad kol kas dar nežinome, ar asmenys sumedžioję fotografijose matomas saugomas paukščių rūšis turėjo leidimus paimti iš gamtos nykstančius gyvūnus ir kokiais tikslais tai padarė, tačiau, jei šios paukščių rūšys buvo sumedžiotos per klaidą, jas nušovę asmenys turės atlyginti žalą gamtai, kuri siekia 870 eur. Šis faktas ir pastarųjų dienų aktualijos dėl medžioklės taisyklių pakeitimo, dar sykį patvirtina, jog nei aplinkos ministras, nei viceministrė R. Vaitkevičiūtė nėra tinkami eiti gamtos sergėtojų pareigas“, – rašoma draugijos pranešime.

Lietuvos ornitologų draugija teigia šiuos įrodymus netrukus perduosianti atsakingoms institucijoms, kad būtų pradėtas tyrimas.

„Tikimės, kad į šią situaciją atsakingi pareigūnai pažiūrės principingai bei sąžiningai, o Ministras Pirmininkas rimtai apsvarstys ministrų kabineto sudėtį ir Aplinkos ministerijos vadovybės galimybes užbaigti kadenciją“, – rašoma draugijos pranešime.

„Facebook“ nuotr.

Su viceministre portalui trečiadienio vakarą susisiekti nepavyko.

Viceministrė: panaikinti visą aplinkos ministro įsakymą dėl medžioklės bus keblu

Panaikinti visą aplinkos ministro K. Mažeikos penktadienį pasirašytą įsakymą dėl Medžioklės taisyklių bus keblu, teigė aplinkos viceministrė R.Vaitkevičiūtė.

„Kadangi medžioklės sezonas jau yra prasidėjęs, bijau, kad paimti ir panaikinti visą įsakymą bus labai keblu (...) Greičiausiai reikėtų pasitarti su teisininkais“, – trečiadienį Seimo Aplinkos komiteto posėdyje sakė viceministrė.

Kaip rašė BNS, atšaukti „nevykusį“ įsakymą, kuriuo, be kita ko, buvo įteisinta ir medžioklė lankais nuo 2022 metų, trečiadienį paragino premjeras Saulius Skvernelis.

Aplinkos ministras K. Mažeika antradienį nauju įsakymu iš penktadienį pasirašyto dokumento išbraukė tik punktą, kuriuo numatoma galimybė naudoti lankus.

Viceministrė R. Vaitkevičiūtė komiteto nariams priminė, kad kitą penktadienį bus šaukiama Medžioklės konsultacinė taryba, kurioje bus diskutuojama apie siūlomus pakeisti kitus įsakymu pakeistus Medžioklės taisyklių punktus.

„Bus pakartotinai dėl atskirų punktų šaukiama patariamoji komisija. Matyt, kad perbalsuosime ir išdiskutuosime plačiau“, – teigė R. Vaitkevičiūtė.

Gamtosaugininkai ragina atšaukti visą penktadienį ministro pasirašytą dokumentą, kuriuo taip pat buvo leista tamsoje medžioti su šunimis invazinius žvėris, naudoti prožektorius medžiojant ne tik šernus, be kita ko, buvo ir praplėstas barsukų medžiojimo terminas, panaikintas draudimas įrengti viliojimo vietas 300 metrų zonoje aplink gamtinius draustinius ir kitas nuostatas.