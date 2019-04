Valstybės vairo siekiančiųjų turtai: kas turi daugiausiai?

Tuo metu Arvydo Juozaičio deklaracijoje turto grafoje nurodytas nulis, šis kandidatas taip pat – vienas mažiausiai per metus gavęs pajamų.

Penktadienį Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje paskelbtos kandidatų į prezidentus 2017 metų turto ir pajamų deklaracijos

Europos Komisijoje nuo 2014-ųjų dirbantis V. Andriukaitis deklaracijoje nurodo turįs 321 tūkst. 882 eurų vertės privalomo registruoti turto, 2896 eurų vertės vertybinių popierių, meno ar juvelyrinių dirbinių ir 170 tūkst. eurų piniginių lėšų.

Jis taip pat deklaravęs, kad yra suteikęs kiek daugiau nei 133 tūkst. eurų paskolų ir taip pat gavęs beveik 109 tūkst. eurų paskolų.

Eurokomisaras nurodo gavęs 32 eurus metinių pajamų.

„Visa ta alga skaičiuojama Belgijoje ir visi mokesčiai atskaičiuojami Belgijoje, ir tai nerodoma Lietuvoje kaip pajamos. O tose santaupose ir matyti mano atlyginimai ir tos ketverių metų pajamos. Komisarai yra saistomi konfidencialumo, todėl nėra detaliai išskleidžiama, komisarai taip pat gali nerodyti ir tų pajamų, bet aš parodau“, – BNS paaiškino V. Andriukaitis.

Europos Parlamento narys V. Tomaševskis deklaravo 2017 metais turėjęs 140 tūkst. 169 eurų vertės turto, 288 tūkst. eurų piniginių lėšų, taip pat tais metais gavęs 102,5 tūkst. eurų pajamų.

Ekonomistas buvęs ilgametis SEB banko patarėjas Gitanas Nausėda nurodė turįs 335 tūkst. 386 eurų vertės turto, 10 eurų vertės vertybinių popierių, meno kūrinių ar juvelyrinių dirbinių ir beveik 36 tūkst. eurų piniginių lėšų. Per metus jis nurodė gavęs 103 tūkst. eurų pajamų ir sumokėjęs daugiau nei 12 tūkst. eurų mokesčių.

Kandidatas taip pat deklaravęs, jog yra gavęs 137 tūkst. eurų paskolų.

„Valstiečių“ keliamas kandidatas premjeras Saulius Skvernelis deklaravo 135 tūkst. 852 eurų vertės turto, 401 eurų vertės meno, juvelyrinių dirbinių ar vertybinių popierių, 81 tūkst. eurų piniginių lėšų ir taip pat nurodė esąs paėmęs 33,7 tūkst. eurų vertės paskolą.

Metinės premjero pajamos 2017-aisiais truputį viršijo 52 tūkst. eurų, sumokėta 7,4 tūkst. eurų pajamų mokesčio.

Prezidento posto siekiantis europarlamentaras Valentinas Mazuronis deklaracijoje nurodė turįs 134 tūkst. 319 eurų vertės turto, 25,7 tūkst. eurų piniginių lėšų. Jis taip pat yra suteikęs beveik ketvirtį milijono eurų paskolų – 246,6 tūkst. eurų.

V. Mazuronis nurodė 349,6 tūkst. eurų metines pajamas.

Konservatorių remiama dėl šalies vadovo posto besivaržanti Seimo narė Ingrida Šimonytė yra deklaravusi 80,5 tūkst. eurų vertės turto, beveik 54 tūkst. eurų piniginių lėšų, suteikusi 1 tūkst. eurų paskolų. Jos pajamos 2017 -aisiais sudarė 40 tūkst. eurų, sumokėti pajamų mokesčiai – 5,7 tūkst. eurų.

A. Juozaitis: pajamų užtenka, žmonai neleidžiu jokių pajamų turėti

Kandidatas šalies vadovo rinkimuose Centro partijos vadovas Naglis Puteikis skelbia turįs 113 tūkst. 935 eurų vertės privalomo registruoti turto, 2230 eurų vertės vertybinių popierių, meno kūrinių ar juvelyriniai dirbinių, 1895 eurus piniginių lėšų. Jis taip pat suteikęs kiek daugiau nei 4 tūkst. eurų paskolų ir pats gavęs 7 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Seimo nario metinės pajamos siekė kiek daugiau nei 38 tūkst. eurų, jis sumokėjo 5,2 tūkst. eurų pajamų mokesčių.

Kito parlamentaro buvusio „valstiečio“ Mindaugo Puidoko turimos piniginės lėšos gerokai viršija jo turimą deklaruotą turtą. Seimo narys deklaravo turįs už 6,5 tūkst. eurų, o piniginių lėšų – 26,2 tūkst. eurų. Per metus jis gavo 32 tūkst. eurų pajamų ir sumokėjo 4,4 tūkst. eurų mokesčių.

Filosofo Arvydo Juozaičio turto ir pajamų deklaracijoje daugiausia nulių ir tik keli už nulį didesni skaičiai. Kandidatas nurodė 2017-aisiais turėjęs 1800 eurų piniginių lėšų ir per metus gavęs 8,6 tūkst. eurų pajamų, sumokėjęs 291 eurą mokesčių.

„Sutuoktinė visai jokio turto neturi, ji net negali turėti. Čia mano antra šeima, aš pirmai šeimai viską palikau, todėl aš pradėjau viską nuo nulio, todėl tokia mano padėtis ir visiškai mane tenkina“, – BNS penktadienį paaiškino A. Juozaitis.

Jis yra daugkartinis sovietų Lietuvos plaukimo čempionas, 1976 metais Monrealio olimpinių žaidynių rekordininkas ir bronzos medalio laimėtojas. Šiuo metu A. Juozaitis teigė pragyvenantis iš olimpinės rentos, siekiančios 1300 eurų.

„Tiesiog pragyvenu iš olimpinės rentos ir tai, ką aš begaunu universitete (Klaipėdos universitete – BNS) labai maža etato dalis, tai nesudaro jokios įtakos rentai“, – sakė A. Juozaitis.

Paklaustas, kodėl žmona negali turėti turto, kandidatas paaiškino, kad sutuoktinė šiuo metu augina vaikus ir yra visiškai jo išlaikoma.

„Todėl, kad ji visai negali, aš jai visai neleidžiu jokių pajamų turėti. Ji ištekėjusi už manęs be pajamų, be kraičio, ji dabar be darbo. (...) Todėl, kad reikia vaikus auginti, todėl, kad ji turi laimės gyvenime labai daug kurti“, – sakė A. Juozaitis.