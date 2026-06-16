„Valstiečių“ lyderis: taryba pritarė naujos koalicijos sutarčiai, ministrai išliks tie patys

„Visiems balsavus už ir vienam susilaikius, pritarta dalyvavimui daugumoje ir pakoreguotai koalicijos sutarčiai. Taip pat techninė derybų grupė įpareigota patikslinti kelis punktus dėl vieno sutarties priedo, įrašant aiškesnes formuluotes dėl to, kur mes sutariame nesutarti“, – BNS pranešė „valstiečių“ lyderis.
„Mūsų ministerijų delegavimas nesikeičia. Ministrai išlieka tie patys“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, socialdemokratams anksčiau birželį nutarus šalinti iš valdančiosios koalicijos „Nemuno aušrą“, pradėtos derybos dėl naujos daugumos su demokratais, koalicijoje išlaikant ir „valstiečius“.
Pastarieji šiuo metu turi Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę.
Teisingumo ministre dirba kartu su „valstiečiais“ frakcijoje Seime dirbančios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė, ekonomikos ministro pareigas eina Edvinas Grikšas.
Koalicinę sutartį LSDP, demokratai ir „valstiečiai“ tikisi pasirašyti šią savaitę. Tokia koalicija turėtų 75 atstovus Seime.
Naujausi komentarai