Valdas Adamkus dar lieka ligoninėje

2025-10-06 14:22
Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikatos būklė gerėja, bet jis kol kas lieka ligoninėje, pirmadienį paskelbė Santaros klinikos.

„Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sveikatos būklė gerėja. Santaros klinikų medikai tęsia paskirtą gydymą ir tam, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, prezidentas kol kas lieka Santaros klinikose“, – skelbia gydymo įstaiga.

Į Santaros klinikas V. Adamkus dėl infekcijos paguldytas rugsėjo pabaigoje.

Buvęs prezidentas pastarąjį kartą hospitalizuotas kovą, kai jam vykdyti profilaktiniai patikrinimai, tuomet sveikatos pablogėjimų nebuvo. Prieš tai sausį V. Adamkus buvo paguldytas į ligoninę dėl sumušimų, kai parkrito namuose.

98-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.

