Auditą Santaros klinikose atlikusi SAM nustatė, kad 70 proc. klinikų centrų veikė nuostolingai

„Pasižiūrėję, kas turėjo įtakos finansiniams rezultatams, padarėme išvadą, kad pirmojo ketvirčio neigiamą veiklos rezultatą įtakojo keli veiksniai. Įsipareigojimai, atsiradę dėl šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimo nuostatų, iš esmės padidino darbdavio įsipareigojimus darbuotojams“, – komiteto posėdyje pristatydama audito rezultatus sakė SAM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Violeta Pamerneckienė.
„Buvo nepakankamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) pajamų indeksavimas, (buvo teikiamos – BNS) nuostolingos, bet kritiškai reikalingos paslaugos“, – priežastis vardijo ji.
Be kita ko, audito metu nustatyta, kad 70 proc. Santaros klinikų centrų veikė nuostolingai, tačiau vadovybė jau ėmėsi priemonių, kaip mažinti nuostolius.
„Didžiausias nuostolis buvo Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centre, tai siekia 1,38 mln. eurų. Vaikų skubios medicinos beveik 1,30 mln. eurų“, – sakė ji.
„Pagal lovų užimtumą ir vidinę gulėjimo trukmę pastebėjome, kad centrų efektyvumas skiriasi, o tai gali tiesiog įtakoti finansinius rezultatus ir paslaugų prieinamumą“, – pridūrė V. Pamerneckienė.
Auditoriai išvadose taip pat pabrėžė, kad klinikos neseniai turėjo ir svarbių pokyčių – prie Santaros klinikų buvo prijungtas Nacionalinis vėžio institutas ir Žalgirio klinika.
Anot Santaros klinikų generalinio direktoriaus Tomo Jovaišos, audito metu sisteminių pažeidimų nenustatyta, o pateiktos rekomendacijos patvirtino, kad finansiniai sunkumai yra nulemti ne pavienių sprendimų, o visai sveikatos sistemai būdingų struktūrinių disproporcijų.
„Galima pasakyti paprastai – auditas jokių „paslėptų skeletų“ nerado“, – klinikų pranešime sakė T. Jovaiša.
Jis džiaugėsi, kad situacija klinikose gerėja, o per 2025 metus 6,5 proc. siekusį biudžeto deficitą pavyko sumažinti iki 3,2 procento.
„2026 metų tikslas – užtikrinti tvarią, finansiškai subalansuotą ir pacientams prieinamą tretinio lygio sveikatos priežiūrą. Audito išvados patvirtino, kad pasirinkta modernios, skaidrios ir rezultatais grįstos vadybos kryptis yra teisinga“, – aiškino direktorius.
Tuo metu Sveikatos reikalų komitete T. Jovaiša akcentavo, kad didžiausias klinikas ribojantis dėmuo – Valstybinės ligonių kasos (VLK) paslaugų teikimo apimtys.
„Šiais metais mes jas viršijome 7 milijonais eurų, nors galime (paslaugų – BNS) teikti daugiau, galime konsultuoti daugiau ir norėtumėme tą daryti“, – nurodė jis.
Auditas Santaros klinikose vyko nuo 2025 metų liepos 2 dienos iki lapkričio 28 dienos, jį iniciavo klinikų dalininkų susirinkimas.
