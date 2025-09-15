Teismas skelbs sprendimą, ar Gitano Nausėdos dalyvavimas laidoje buvo politinė reklama

Kaip skelbė BNS, šią laidą ir skelbimus apie ją komisija pripažino paslėpta politine reklama, o per 18 tūkst. eurų siekiančias laidos išlaidas – G. Nausėdos prezidento rinkimų kampanijos išlaidomis.
Teisme prezidentui atstovaujantis advokatas Justas Vilys sakė, kad jokios paslėptos politinės reklamos nebuvo, į laidą G. Nausėda buvo pakviestas jos rengėjų iniciatyva.
Jis sako, kad VRK tyrimas dėl pernai vykusios laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ negalėjo būti pradėtas, nes šalies vadovas turi imunitetą.
„Imunitetas neleidžia administracinėn atsakomybėn traukti prezidento“, – sakė G. Nausėdos atstovas.
„Ingrida Šimonytė 2019 metais dalyvavo rinkimuose ir dalyvavo analogiškoje laidoje, vienas prie vieno formatas buvo. VRK nagrinėjo šitą faktą ir neįžvelgė jokios paslėptos politinės reklamos. Tyrimas buvo nutrauktas“, – sakė advokatas.
Jo manymu, tai rodo, kad VRK analogiškais atvejais taiko dvigubus standartus. Pasak jo, VRK sprendimą nulėmė politinė valia, o ne teisiniai argumentai.
Anot prezidento advokato, laidoje nebuvo vykdoma rinkimų agitacija, nes nekalbėta apie politinę programą, kampanijos viziją, nebuvo kviečiama dalyvauti rinkimuose, o G. Nausėda sutiko dalyvauti laidoje su sąlyga, kad nebus kalbama apie rinkimų kampaniją.
J. Vilys pabrėžė, kad prezidentą saugo Konstitucija, kuri numato, kad jis negali būti patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.
VRK atstovė Ilona Bondzinskaitė teisme teigė, kad prezidentui, kurį saugo imunitetas, komisija netaikė administracinės atsakomybės pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK), tik konstatavo faktą. Pasak jos, VRK tyrimą atliko ne pagal ANK, o pagal viešojo administravimo teisę.
VRK atstovė baigiamojoje kalboje prašė pareiškėjo skundą atmesti, nes minėtoje laidoje buvo paslėpta politinė reklama – buvo kuriamas teigiamas, šiltas, žmogiškas kandidato įvaizdis.
Naujausi komentarai