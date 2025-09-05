Tapino ir Andriukaičio konfliktas: pateikė naujausią informaciją

Praėjusią savaitę A. Tapinas kėlė klausimą, kaip nutiko, kad jo konfidencialus raštas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) dėl Jonavos rajono tarybos narių išlaidų atsidūrė Europos Parlamento nario V. Andriukaičio rankose ir jis juo naudojosi radijo laidoje ir feisbuko įraše.
Žurnalistas teigė, kad išsiuntė užklausas STT ir pačiam V. Andriukaičiui.
„STT mane informavo, kad dėl šio įvykio pradėtas vidinis patikrinimas. V. Andriukaitis atsiuntė paaiškinimą, kuriame mane patikina, kad jokio mano rašto STT neturi ir nėra gavęs. Bet kadangi yra Europos Parlamento narys tai įvairiais būdais gauna skirtingą informaciją ir tarp tokios informacijos šaltinių gavo „rašto dalinio vaizdo kopiją“.
Toliau cituoju Andriukaitį:
„Cituodamas to rašto dalinio vaizdo dalį aš padariau išvadą, kad „kitas mano klausimas – Jūsų raštas STT dėl Jonavos rašto ir tarybos“. Sakydamas, jog neskaitysiu visos to rašto eilutės, esančios mano gautame daliniame rašto vaizde, norėjau sužinoti, ar tai Jūsų, kaip visuomenininko ir žurnalisto raštas STT, nes iš esamo dalinio vaizdo daryti išvadą, kad šis raštas yra Jūsų, tikrai nepakaktų duomenų.”
„Dabar, gavęs šį Jūsų prašymą, įsitikinau, kad tas dalinis rašto vaizdas vienaip ar kitaip su Jumis susijęs”.
A. Tapinas reziumavo, kad V. Andriukaitis A. Tapino rašto neturi, bet nežinomas šaltinis jam atsiuntė dalinį rašto vaizdą.
„Jis nebuvo tikras, ar čia tikrai mano raštas, bet tai nesutrukdė naudotis šiuo raštu ir tiesioginiame eteryje teigti – „Jūsų raštas STT dėl Jonavos tarybos”. Iš atsakymo taip ir nesupratau, kaip gavęs „dalinį rašto vaizdą” jis nustatė, kad tai mano raštas STT. Todėl šiandien išsiunčiau Europos Parlamento nariui dar kelis klausimus:
Gerbiamas p. Vyteni Povilai Andriukaiti,
Dėkoju už Jūsų atsakymus. Tačiau juos skaitant kyla dar daugiau klausimų, į kuriuos prašau aiškių atsakymų – juolab, kad dėl šio rašto nutekinimo STT pradėjo vidinį patikrinimą.
Jūs teigiate, kad jokio mano rašto šiai tarnybai neturite ir nesate gavęs. Tačiau tuo pačiu pripažįstate, jog turite „rašto dalinį vaizdą“. Ar fragmentas nėra rašto dalis? Kaip galima vienu metu teigti, kad dokumento neturite, ir kartu viešinti jo fragmentą?
Kaip konkrečiai gavote šią informaciją – elektroniniu paštu, įmetė į pašto dėžutę ar kitu būdu? Jeigu el. paštu – ar galite pateikti (be asmeninių duomenų) susirašinėjimą, kuris patvirtintų, kad gavote tik dalinį rašto vaizdą?
Radijo laidoje Jūs sakėte, kad neskaitysite viso rašto, nes jis labai oficialus. Kaip galėjote daryti tokią pastabą, jeigu, pagal Jūsų žodžius, gavote tik dalinį vaizdą? Ar vis dėlto turėjote daugiau nei fragmentą?
Jeigu turėjote tik fragmentą, kuo remdamasis padarėte išvadą, kad šis raštas dėl Jonavos tarybos yra adresuotas būtent STT, o ne kokiai kitai teisėsaugos struktūrai?
Jeigu identifikavote, kad dokumentas skirtas STT, kodėl neinformavote nei dokumento siuntėjo, nei adresato – STT – kad galimai konfidencialus raštas pateko į viešąją erdvę?
Atsakyme teigiate, kad „iš esamo dalinio vaizdo nepakaktų duomenų“ ir tik gavęs mano prašymą įsitikinote, jog dalinis vaizdas su manimi susijęs. Tačiau 2025 08 22 d. LRT radijo eteryje jau pristatėte šį raštą kaip mano. Ar tai reiškia, kad sąmoningai naudojote nepatikrintą dokumentą viešam puolimui? Dėkoju už atsakymus“, – rašė A. Tapinas.
Naujausi komentarai