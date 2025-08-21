 Tapinas skelbia, kada vyks protestas „Gėdos diena“

2025-08-21 09:58 kauno.diena.lt inf.

Visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas ketvirtadienio rytą paskelbė, kada vyks protestas „Gėdos diena“.

„Valdžios dalybų chaosui nesibaigiant, o marazmui stiprėjant, skelbiame aiškią protesto „Gėdos diena“ datą – rugpjūčio 26 diena (antradienis), kai Seime bus susirinkę visi parlamentarai ir esamos/nesamos koalicijos nariai ir vyks neeilinės Seimo sesijos posėdis“, – feisbuke pranešė A. Tapinas.

11 val. Daukanto aikštėje prezidentui įteikiamas NVO ir piliečių pasirašytas manifestas;

11.20 val. bendra eisena iki Nepriklausomybės aikštės;

12.00 val. protesto mitingas.

Primename, kad iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

