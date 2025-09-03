Su Žemaitaičiu kalbėjęsis Vaičiūnas: jeigu mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti

„Nežinau, čia ne man sprendimai, ne mano teikimai, ne man vertinti. Jeigu taip vertinant praktiškai, tikrai turėjome normalų pokalbį. O kaip bus toliau – bus matyti“, – trečiadienį žurnalistams sakė Ž. Vaičiūnas, klausiamas apie galimą likimą Energetikos ministerijos vadovo pareigose.
„Aš nevertinu konkrečių politinių jėgų, kadangi visa mano karjera buvo susijusi su technokratiniu požiūriu. Tą demonstravau visada. Tai mano pasirinkimas yra toks – jeigu valstybei mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti. Jeigu nereikalingos – turiu tikrai kitų reikalų, ką veikti“, – tvirtino jis, pasiteiravus, ar norėtų būti siejamas su R. Žemaitaičio vedama partija.
Pasak Ž. Vaičiūno, pokalbio metu su būsimąjį energetikos ministrą deleguosiančios partijos pirmininku buvo aptarti įvairūs klausimai. Laikinasis ministras tikino pristatęs savo pozicijas ir viziją energetikoje.
Jis nurodė, kad su R. Žemaitaičiu jo pozicijos kai kuriais klausimais sutampa, kai kur – nuomonės išsiskiria.
„Yra klausimų, kur (nuomonės – ELTA) sutampa. (...) Yra kur nesutampa, yra kur galbūt reikalinga detalesnė diskusija. Žinote, nėra juoda ir balta – kaip ir visada. Ir dažniausiai vertinant istoriškai ir ankstesnė darbą, tikrai nebūdavo taip, kad visuomet mes turime sutarimus. Bet diskusijose gimsta tiesa“, – dėstė Ž. Vaičiūnas.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog R. Žemaitaitis neketina siūlyti Ž. Vaičiūnui tęsti darbus energetikos ministro poste. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus. Nors pavardžių jis kol kas neatskleidžia, politikos užkulisiuose kalbama, kad tai „aušriečių“ frakcijos nariai Artūras Skardžius ir Aidas Gedvilas.
Pagal naująją koalicinę numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
