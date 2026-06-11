 Socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų derybininkai tarsis dėl naujos valdančiosios koalicijos

Socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų derybininkai tarsis dėl naujos valdančiosios koalicijos

2026-06-11 06:38
BNS inf.

Socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ derybinės grupės ketvirtadienį rinksis į trišales derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo.

<span>Socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų derybininkai tarsis dėl naujos valdančiosios koalicijos</span>
Socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų derybininkai tarsis dėl naujos valdančiosios koalicijos / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę trečiadienį.

Po šio pokalbio Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta.

Demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek Vyriausybės programai. Tarp jų – paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia.

Anot M. Sinkevičiaus, nors apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta, „demokratai turi ambicijų būti labiau matomi Vyriausybės sudėtyje“.

Socialdemokratų derybinę grupę sudaro partijos pirmininkas, Jonavos meras M. Sinkevičius, premjerė Inga Ruginienė, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, susisiekimo ministras Juras Taminskas, frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bei Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė.

Demokratų derybinėje grupėje – partijos lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius.

„Valstiečių“ derybininkai yra partijos pirmininkas Aurelijus Veryga, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius.

Didžiausia valdančioji partija savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoj jos prisidėti prie daugumos pakvietė Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.

Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.

Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.

Šiame straipsnyje:
socialdemokratai
demokratai
valstiečiai
derybos
koalicija

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Dzūkelis
Pakol socdemai ir visa valdžiažmogų gauja trankiai šoks pagal senojo ožio, kuris labai labai nekenčia Lietuvos kurio devizas kenkti, kiršinti niekinti kuris mojuoja kruvinose kanopose esančiais kompromatais, biaunamą kenkėjišką meliodiją, pakol valdžiažmogų devizas bus man man likučiai valstybiai tol Lietuvėlėje tvyros chaosas, netikrumas baimė nepasitikėjimas valstybe. Pakol valdžiažmogai aršiai kovos su nemažą gyventojų pasitikėjimą turinčiu Žemaitaičiu, pakol kurstys milžiniškų, žinoma ir į nuosavas kišenes, lėšų reikalaujančia karo kurstymo isteriją tol Lietuvoje bus skurdas bauginimai valdžiažmogų drebėjimas dėl savo kailio.......
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