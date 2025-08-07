Socialdemokratų partija pateikė poziciją dėl Duchnevičiaus žmonos verslo

„Pats pirkimo procesas vyko skaidriai ir konkurencingai – jame galėjo dalyvauti ir dalyvavo bei pateikė pasiūlymus visi norintys tiekėjai, atitinkantys keliamus reikalavimus. Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, pasirinktas mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame LSDP pranešime.
Jame taip pat atmetamos prielaidos, kad pirkimų techninę specifikaciją galėjo rengti pats R. Duchnevičius.
LSDP teigimu, specifikacijoje nėra jokių konkurenciją ribojančių sąlygų, neišskiriamas joks potencialus tiekėjas numatant jam specialius reikalavimus.
„Techninės specifikacijos nešališkumą pagrindžia ir tai, kad pirkime dalyvavo ne tik bendrovė „Eurovaldymas“, bet ir kiti tiekėjai, kurie pilnai atitiko keliamus reikalavimus, tiesiog pasiūlė didesnę kainą už perkamas paslaugas, todėl pirkimo nelaimėjo“, – rašoma pranešime.
Naujienų portalas „15min“ ketvirtadienį pranešė, kad R. Duchnevičiaus žmonai Jolantai Šimanskai priklausanti bendrovė „Eurovaldymas“ LSDP buhalteriją tvarko nuo 2021 metų pabaigos ir už paslaugas gavo beveik 150 tūkst. eurų iš partijos biudžeto.
Portalo teigimu, pirkimų dokumentų duomenys atskleidžia, kad techninės specifikacijos galėjo būti parengtos paties R. Duchnevičiaus: 2025 metų kovo mėnesio daugiau kaip 58 tūkst. eurų vertės sutarties dokumente autoriaus laukelyje nurodoma jo pavardė.
R. Duchnevičius „15min“ sakė, kad žmona galėjo pasinaudoti jo asmeniniu kompiuteriu, o paklaustas apie techninę specifikaciją tikino nežinantis, apie ką kalbama.
LSDP teigimu, minėtų metaduomenų egzistavimas savaime niekaip nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo, nes ne R. Duchnevičius yra atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą, procedūrų vykdymą ir sutarčių pasirašymą partijoje, tai daro kiti asmenys.
„Galutiniai sprendimai dėl paslaugų įsigijimo priimami sudarytoje kolegialioje viešų pirkimų komisijoje, vadovaujantis teisės aktais, R. Duchnevičiui nedalyvaujant sprendimų priėmimuose“, – pabrėžė partija.
BNS rašė, kad R. Duchnevičius buvo vienas iš LSDP kandidatų į premjerus, tačiau trečiadienį politikas paskelbė nesieksiantis šių pareigų.
Naujausi komentarai