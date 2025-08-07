Duchnevičiaus sutuoktinės įmonės paslaugos LSDP patraukė VTEK dėmesį

VTEK pažymėjo portalui, kad LSDP pirmininko pavaduotojo pareigas užimančiam R. Duchnevičiui taikomas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Pagal jį, komisijos teigimu, politikas privalo nusišalinti nuo klausimų, kurie susiję su jo privačiais interesais.
„Šiuo atveju (...) Robertui Duchnevičiui, kaip Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojui, yra pareiga vengti interesų konflikto ir nusišalinti, jei svarstomas klausimas susijęs su jo privačiais interesais“, – pateiktame atsakyme dėstė VTEK.
„(...) Informacija perduota nagrinėti ir Komisija posėdyje spręs klausimą dėl tolimesnių veiksmų“, – pridūrė VTEK.
Kaip ketvirtadienį paskelbė portalas „15min“, LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchnevičius.
Tiesa, tiek politikas, tiek J. Šimanska tokią informaciją neigia.
„Na, nejuokaukit. Žinoma, kad ne. Mes jau nerizikuotume taip“, – „15min“ kalbėjo „Eurovaldymas“ vadovė.
Jai antrino ir pats R. Duchnevičius.
„Tai gal ji su mano kompu rengė. Žinot, kompiuteris tai gali būti ir bendras. Tai ir pas mane yra su jos kompiuteriu kokie nors dokumentai rengiami. Čia jokios naujienos man nepasakysit“, – sakė jis.
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
R. Duchnevičius buvo laikytas vienu iš kandidatų į naujuosius premjerus. Vis tik trečiadienį prieš LSDP prezidiumo posėdį jis pranešė nesieksiantis Vyriausybės vadovo posto.
Socialdemokratai posėdyje nusprendė į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Nuo praėjusios savaitės pabaigos buvo aptarinėjamos keturios potencialios kandidatūros – Jonavos rajono meras, laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė bei Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius. Tiesa, tiek M. Sinkevičius, tiek R. Duchnevičius iš kovos dėl premjero posto pasitraukė dar prieš susirenkant socialdemokratų valdybai. Savo ruožtu J. Olekas iš kovos pasitraukė paskutinę minutę.
Šios savaitės pradžioje LSDP skyriai taip pat iškėlė ir laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjo Rimanto Vaitkaus kandidatūras. Pastarasis iškart pareiškė neplanuojantis kandidatuoti, o E. Sabutis trečiadienį pranešė pasiryžęs partijos viduje siekti ministro pirmininko posto. Visgi, diskusijų prezidiume metu pastarasis atsiėmė savo kandidatūrą.
ELTA primena, kad po G. Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.
