Socialdemokratai su demokratais ketina aptarti tolesnį bendrą darbą koalicijoje

„Socialdemokratų derybinė grupė yra pakvietusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovus antradienį 11 val. aptarti darbą koalicijoje“, – BNS sakė LSDP atstovas Andrius Grumadas.
Pirmadienį socialdemokratai susitiko su „Nemuno aušros“ atstovais.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio vadovaujama partija taip pat anksčiau ne kartą yra išsakiusi abejones dėl galimybės toliau dirbti su „Nemuno aušra“.
Tuo metu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę. Ji praėjusią savaitę buvo susitikusi su prezidentu, tačiau apie valdančiosios daugumos ateitį teigė nekalbėjusi.
Tą politikė ketina padaryti vėliau šią savaitę suplanuotame dar viename susitikime su šalies vadovu.
