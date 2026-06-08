Socdemų lyderis neatmeta partijos deleguotų ministrų pokyčių: gal vienas, du ir pasikeis

„Taip, jų tikrai gali būti“, – LRT radijui pirmadienį sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar planuojami pokyčiai Vyriausybėje paveiks ne tik „Nemuno aušros“ deleguotus ministrus.
„Jeigu ir bus tie pokyčiai socialdemokratų pusėje, aš tikrai nesieksiu, kad jie būtų grandioziški ir labai radikaliai drastiški. Tam tikri pokyčiai gali būti, bet turbūt, kad neina kalba apie tris ministrus, gal vienas, du ir pasikeis“, – teigė socdemų lyderis.
Pasak politiko, keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir Vyriausybės sudėtis, tačiau jis neatsakė, ar naująjį Ministrų kabinetą formuos pats, ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis.
„(Vyriausybę – BNS) Formuos socialdemokratai. Koks tai bus konkretus asmuo, noriu tikėti, po savaitės jau tikrai turėsim visus atsakymus“, – sakė jis.
„Ėmusis partinės lyderystės, tapus pirmininku, bandyti vadovauti iš Jonavos yra ir sudėtinga, ir komplikuota, o atsakomybė vis tiek gula ant pečių. (...) tai gal kartais reikia darbą daryti pačiam ir tada būti pilnai atsakingam, nei bandyti daryti tai su kolegų pagalba komandoje“, – teigė M. Sinkevičius.
Jis taip pat pabrėžė, jog suformuoti naują koaliciją tikisi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos.
„Mūsų pagrindinis tikslas šiuo metu – suformuoti daugumą maksimaliai greitai. Tikslas yra pabaigti procesus iki sesijos pabaigos, net objektyviai vertinant labai ambicingas tikslas“, – teigė M. Sinkevičius.
Į paskutinį pavasario sesijos posėdį Seimas rinksis birželio 30-ąją.
Socdemų vedlio teigimu, programinius pokyčius, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pageidavimus ketinama aptarti trečiadienį. Jis pabrėžė atsakymo dėl ėjimo į koaliciją besitikintis pirmadienį arba antradienį.
Energetikos ministru galėtų likti Vaičiūnas, jo nominaciją perimtų demokratai
M. Sinkevičius neatmeta, kad naujos sudėties koalicijoje energetikos ministru liktų Žygimantas Vaičiūnas, o jo nominaciją galėtų perimti naujieji partneriai valdančiojoje daugumoje Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Vienas variantas man patiktų. Žinote, Ž. Vaičiūnas dirbo, kai mes koalicijoje darbavomės su Demokratais „Vardan Lietuvos“ ir Sauliumi Skverneliu, ir buvo jų nominuotas – tai gal vėl jis gali būti jų nominuotas? Kitaip tariant, lieka tas pats asmuo, tik nominacija nebe socialdemokratų, o demokratų“, – „15min“ laidoje pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Manau, kad pakalbėsime (apie tai – ELTA) susitikę“, – atsakydamas, ar demokratams tiktų toks variantas, sakė socialdemokratų lyderis.
Ž. Vaičiūnas Energetikos ministerijos vadovu dirbo 19-oje Vyriausybėje, ši ministerija pagal koalicinę sutartį priklausė tuomet koaliciją sudariusiems „demokratams“, šias pareigas eina ir 20-ojoje Vyriausybėje, dabar ši ministerija priklauso socialdemokratams.
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Žiniasklaida skelbė, kad per derybas „demokratai“ naujoje koalicijoje gali siekti Energetikos ministerijos, o jos vadovu tokiu atveju deleguoti parlamentarą Luką Savicką.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
(be temos)