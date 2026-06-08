Sinkevičius europarlamentaro kėdę keis į ministro?

„Neatmeskime nieko, kol kas manau, kad tai yra atviras klausimas. Kokie bus prioritetai, Vyriausybės perkrova, viskas priklausys nuo to“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Sinkevičius, paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą Ministrų kabinete.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog V. Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru.
Anot demokratų pirmininko, klausimai dėl būsimos Vyriausybės sudėties ir apskritai partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimu, partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų valdybos posėdyje antradienį.
V. Sinkevičius teigė dar prieš tai susitiksiantis su partijos skyrių pirmininkais.
Anot politiko, panašu, kad partija rodo palankumą prisijungimui prie koalicijos.
„80 proc. („Vardan Lietuvos“ skyrių – BNS) lyg ir rodo pritarimą, bet čia nuomonė iš kelių tik skyrių, tikrai ne visų. Reikia išklausyti visų pirmininkų nuomonių“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Pasak politiko, dar sunku pasakyti, kaip partijoms seksis derėtis, tai priklausys nuo to, kokia apimtimi bus sutarta keisti Vyriausybės programą ir priemonių planą.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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