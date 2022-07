Seimo pirmininkė: tai, kad pandemija gali sugrįžti nauja jėga, neturėtų stebinti

„Kol kas jokių konkrečių sprendimų nėra planuojama, bet tikėtina, kad rudenį pandemija gali sugrįžti su nauja jėga ir tai, tiesą pasakius, neturėtų stebinti, tai buvo ir prognozuojama“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė–Nielsen.

Ji pažymėjo, kad sveikatos apsaugos ministras yra pasisakęs, jog artimiausiu metu jokie apribojimai nebus įvedami, o tai, kad medicinos įstaigose yra naudojamos kaukės, anot politikės, yra racionali apsisaugojimo priemonė, kuri nieko neturėtų trikdyti.

Aš manau, kad šiuo metu jokių drastiškų priemonių imtis planuoti nereikėtų, tiesiog situacija yra stebima.

„Situacija, matyt, priklauso nuo to, su kuo mes lyginsime, bet per tuos pastaruosius metus mes praėjome įvairius pandemijos bangavimus ir iš tiesų pastaraisiais mėnesiais visas dėmesys, politikų dėmesys, natūralu, buvo nukreiptas į karą Ukrainoje ir dėl to pandemija nuėjo į antrą planą. Lygiai taip pat, matyt, gyventojai apie tai galvoja“, – sakė Seimo pirmininkė.

ELTA primena, kad liepos 11-ąją dieną, koronaviruso infekcija patvirtinta 984 žmonėms. Iš jų pakartotinai susirgo 189 asmenys, skelbia Statistikos departamentas.

Pirminių naujų atvejų skaičius per 14 dienų tenkantis 100 tūkst. gyventojų, Lietuvoje antradienio rytą siekia 210 atvejų. Pastarųjų 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai – 452 atvejai.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys birželio viduryje tikino, kad šiuo metu yra pasiruošta galimai grėsmei dėl augančio sergamumo, o labiausiai stabdant ligos plitimą prisidėtų numatyti testavimo mechanizmai.

„Jeigu tik kiltų kažkokia grėsmė, visi testavimo mechanizmai įsijungia ir jie mums padeda sukalibruoti situaciją, tai yra labai svarbu. Rudenį mūsų taip pat laukia adaptuotos vakcinos, taip pat tikėkimės, kad nebus kažkokių naujų atmainų“, – sakė sveikatos apsaugos ministras.

„Nors matome, kad omikron atmaina turi savo variantų daugiau, bet kol kas gydymo įstaigose žmonių reanimacijoje nedaugėja, ir tai yra kol kas gera žinia, bet esame budėjimo, susikaupimo metu ir ruošiamės rudeniui“, – pridūrė jis.