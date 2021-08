Seimo pirmininkė neatmeta galimybės pasisakyti Šeimų sąjūdžio mitinge

„Šiandien iš Šeimų sąjūdžio organizacijos gavau prašymą susitikti. Mano atsakymas buvo – gerai, tik suderinkime, kas atvyks. Taip pat juos informavome, kad į Seimą galima patekti tik turint galimybių pasą. Jeigu tai taps kliūtimi susitikimui, įvertinsime galimas alternatyvas. Tikiuosi, kad susitikus išgirsiu ne tik reikalavimus, bet ir būsimo mitingo formatą, kokių priemonių imsis organizatoriai, kad užtikrintų, jog bus laikomasi įstatymų. Po šio susitikimo spręsiu, ar priimti kvietimą pasisakyti rugsėjo 10 d. mitinge“, – antradienį socialiniame feisbuko tinkle rašė V. Čmilytė Nielsen.

Tame pačiame įraše Seimo pirmininkė pažymėjo, kad pati palaiko taikias protesto akcijas.

„Aš tikrai ne prieš taikius žmonių susibūrimus. Kovoti dėl savo įsitikinimų galima ir be akmenų ir be kartuvių. Be agresijos. Mes – XXI a. Negrįžkime šimtmečiu atgal. Bet pakartosiu – mitingai yra ir bus vienas kertinių demokratijos ramsčių. Tačiau mitingai, ne riaušės“, – teigė politikė.

Kiek anksčiau antradienį Seimo pirmininkė lankėsi Policijos departamente. Po susitikimo su pareigūnais ji žurnalistams teigė mananti, kad susitikimas su mitingo organizatoriais turėtų įvykti iki rugsėjo 10-osios.

Parlamento vadovė taip pat vylėsi, kad mitingų organizatoriai ateityje prisiims visą atsakomybę už būsimų renginių eigą.

„Be jokios abejonės, manau, kad tie, kas organizuoja, kas inicijuoja tokius renginius, turi prisiimti visą atsakomybę už jo eigą ir už tai, kokie įvykiai vyksta jo metu, to ateityje, be abejo, tikiuosi“, – akcentavo V. Čmilytė-Nielsen.

Po jos apsilankymo Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigė, kad šalies policija rekomenduotų Šeimų sąjūdžio organizuojamą mitingą surengti ne prie Seimo, o viename iš Vilniaus parkų.

Pasak R. Požėlos, būtina suprasti, kad masinių renginių prie Lietuvos parlamento organizavimas dėl teisinio reguliavimo, numatančio, kad protestuotojai turėtų būti bent 75 metrų atstumu nuo Seimo pastato, yra sunkiai įmanomas.

„Nepažeidžiant šios nuostatos dideli, masinai renginiai prie Seimo tiesiog fiziškai negalimi, nes ten nėra vietos. Tai mūsų pozicija bus tokia, kad mes pasisakysime, kad tokie renginiai vyktų kitose Vilniaus miesto vietose“, – teigė jis.

„Jei mūsų klaus, mes siūlysime vietą. Tikėtina, kad tai įprasta mitingų vieta, viename iš Vilniaus parkų“, – pridūrė R. Požėla.

ELTA primena, kad rugpjūčio 10 d. nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Seimo įėjimus užblokavusius mitinguotojus nustūmė į įvykio vietą atvykusi riaušių policija. Prieš protestuotojus riaušių policijos pareigūnai panaudojo ašarines dujas, piktybiškiausiai nusiteikę protestuotojai buvo išvesti. Policijos pareigūnai mitingo dalyvius nustūmė nuo Seimo vartų, taip sudarydami galimybę iš Seimo išvykti parlamentarams.