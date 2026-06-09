Seimo pirmininkas sako pritaręs „Nemuno aušros“ šalinimui iš koalicijos

„Aš buvau tarp tų, kurie nušvietė realiai, koks mūsų darbas laukia ir kokie iššūkiai kyla. (...) Balsavau pritardamas pakeitimams“, − antradienį Seime žurnalistams sakė J. Olekas.
Vis dėlto, paklaustas, ar pats būtų ėmęsis koalicijos pertvarkos iniciatyvos, Seimo pirmininkas pabrėžė, kad sprendimas buvo priimtas bendru sutarimu.
„Čia yra bendras sutarimas ir pamatysime tą naudą, nes mes turėjome įvairių prieštaravimų. Prisiminsit, mes eidami į rinkimus sakėme, kad mes nenorėtume koalicijos su „Nemuno aušra“. Ir aš esu tą patį asmeniškai sakęs, bet tai buvo darbas, kurį reikėjo dirbti, mes neradome sutarimo su liberalais pasikalbėję po rinkimų, kad galėtume turėti mūsų koaliciją kitokios sudėties“, − kalbėjo J. Olekas.
„Tai tada suradome tuos, kurie palaikė ir aš manau, kad per šituos beveik dvejus metus nemažai socialdemokratų įsipareigojimų, kurie buvo įsipareigoti Lietuvos žmonėms rinkimų kampanijos metu, buvo įgyvendinta, nes mes turėjome pakankamą balsų skaičių, kurie rėmė šitas pozicijas“, − pridūrė jis.
J. Olekas anksčiau žurnalistams yra sakęs, kad koalicija su „Nemuno aušra“ turi būti tęsiama. Anot jo, kitokį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimą lėmė kolegų ambicijos.
BNS rašė, kad savaitgalį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį – iš daugumos pašalinti „Nemuno aušrą“, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Deryboms dėl koalicijos duotos dvi savaitės.
Savo ruožtu socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, kad J. Olekas turėtų likti pareigose net ir atsinaujinus valdančiajai koalicijai.
Dėl premjerės Ingos Ruginienės likimo pareigose kol kas nėra aišku.
„Žiūrėkit, mes tikrai taip toli neprisifantazavome. Mes dabar kalbamės, aš tikiuosi, kad šią savaitę turėsime sutarimą koalicijos, yra įpareigotos derybinės grupės, kai tos derybinės grupės sutars, tada matyt atsiras ir kiti siūlymai, svarstymai, kaip ką čia sudėlioti“, − sakė Seimo pirmininkas.
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