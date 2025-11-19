 Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų

2025-11-19 15:09
Paulius Perminas (BNS)

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį nusprendė tirti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) skundą dėl „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie transliuotoją.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / R. Riabovo / BNS nuotr.

Tokiam sprendimui pritarė dauguma komisijos narių, išskyrus „aušrietę“ Daivą Žebelienę.

Vienas iš tyrimą pradėti siūliusių etikos sargų liberalas Arminas Lydeka tikino, jog pateiktas kreipimasis turi pagrindą, aiškų turinį, apibrėžtus subjektus.

Skunde nurodoma, jog, LRT nuomone, „Nemuno aušros“ vedlio „Facebook“ paskyroje išsakyti teiginiai apie nacionalinį transliuotoją pažeidžia etikos principus.

Kaip pavyzdžiai pateikiama kritika LRT transliacijoms, transliuotojo vadinimas „purvasklaida“, žurnalisto Edmundo Jakilaičio įžeidinėjimai, taip pat teiginiai: „Komunistuojantis LRT pabudo?“ bei „senas KGB metodas, jei tau skambina iš LRT, tai tarybinis tvaiką gali nuotoliu užuosti!“.

Nacionalinio transliuotojo teigimu, tokie teiginiai yra nesuderinami su Valstybės politikų elgesio kodeksu, pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės principus.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
LRT
etikos sargai

prašiau Žemaita
Rinkimų kampanijos metu aš kaip rinkėjas prašiau Žemaitaičio, kad patvarkytų elertę. Sakiau, nieko jūs gero nenuveiksite, jei nepakeisite elertės propagandistų.
1
0
Ne naujiena
Nieko naujo juk cia zemaitaicio pasisakymai
0
0
liberalglobalis
Elertės varoma liberalglobalistinė propaganda pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, nuomonių įvairovės principus.
1
0
