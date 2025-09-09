 Seimo etikos sargai pradėjo dar vieną tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų

2025-09-09 16:19
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Antradienį posėdžiavę Seimo etikos sargai nusprendė pradėti dar vieną tyrimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Šį kartą Etikos ir procedūrų komisija aiškinsis, ar savo kalbomis apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Už tokį sprendimą balsavo aštuoni komisijos nariai, vienas susilaikė. Tyrimo išvadas parengti pavesta liberalui Arminui Lydekai bei socialdemokratei Lilijai Vaitiekūnienei.

Kaip skelbta anksčiau, praėjusį antradienį, kalbėdamas apie laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė.

„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, mat, pasak politiko, jos darbo metu lankosi grožio salonuose.

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. 

