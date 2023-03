Seime – antras bandymas kurti komisiją dėl informacijos nutekinimo K. Bartoševičiui

Seimo opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija ketvirtadienį paskelbė pradėjusi rinkti parašus sukurti laikinajai komisijai, kuri aiškintųsi aplinkybes dėl galimo informacijos nutekinimo apie ikiteisminį tyrimą buvusiam parlamentarui Kristijonui Bartoševičiui.

Tyrimą jo atžvilgiu teisėsauga atlieka dėl galimo nepilnamečio ir mažamečio asmens seksualinio prievartavimo.

„Mes nuo pat pradžių sakėme, kad tai turi būti daroma pavasario sesijos metu, kada susirinks darbui visi Seimo nariai. Be to, laikas po rinkimų yra tinkamesnis, nebus nereikalingo politikavimo. Tikimės, kad visi politikai, nepriklausomai nuo to, kokiai partijai jie atstovauja, norės išsiaiškinti tiesą, nes būtina užkirsti kelią kenksmingiems politikų poelgiams ateityje“, – LVŽS pranešime cituojamas jos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Norint inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, siūlymą savo parašais turi paremti bent 36 parlamentarai.

Iniciatyvos su opozicija nederino

Darbo partijos lyderis, parlamentaras Andrius Mazuronis BNS sako, kad jo frakcija būtų linkusi pritarti tyrimui, tačiau kol kas prašymo paremti frakcija nesulaukė.

„Mūsų dar niekas neprašė, nežinau, tarsimės frakcijoje. Aš visą laiką maniau, kad komisiją būtų tikslinga sudaryti, beprecedentis atvejis, kai aukščiausi šalies vadovai neatsakingai elgiasi su jiems patikėta jautria informacija“, – kalbėjo politikas.

Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos atstovė Seime Orinta Leiputė tvirtina, kad partija skeptiškai vertina tokių komisijų sudarymą, įskaitant ir šią.

„Nelabai remiam tokias iniciatyvas. Jei pamenate, mes nuo partijos ir kreipėmės į Generalinę prokuratūrą, kad atliktų tyrimą, kadangi ji atsisakė, kreipėmės į Etikos komisiją, kuri pradėjo tyrimą. „Valstiečių“ turinio dar nemačiau, jie su mūsų frakcija nediskutavo“, – BNS teigė parlamentarė.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Lukas Savickas BNS nurodė, kad iš esmės tyrimui pritartų, tačiau konkrečią „valstiečių“ iniciatyvą dar žada įvertinti, nes ji nebuvo derinta.

„Tokie tekstai įprastai yra derinami, šiuo atveju nebuvo derinama, reikia su juo susipažinti“, – kalbėjo politikas.

Tuo metu valdantieji tyrimo palaikyti nežada, nes, anot jų, į visus klausimus jau atsakyta.

„Klausimai dėl K. Bartoševičiaus yra ne sykį atsakyti, tam skirta buvo net neeilinė sesija. Nebėra daugiau ką komentuoti“, – BNS sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Laisvės frakcijos seniūno pavaduotojas Tomas Vytautas Raskevičius BNS teigė siūlantis „valstiečiams“ užsiimti „kuo nors įdomesniu“.

Antras bandymas

Kitos opozicinės Seimo frakcijos jau buvo surinkusios parašus dėl tokios laikinosios komisijos sudarymo, bet per jų inicijuotą neeilinę sesiją vasario viduryje nutarimo projektas valdančiųjų balsais buvo atmestas.

„Valstiečiai“ tąkart neprisidėjo prie neeilinės sesijos sušaukimo sakydami, kad tyrimo dėl K. Bartoševičiui galimai nutekintos informacijos reikia imtis prasidėjus eilinei pavasario sesijai, o ne paskubomis.

Neeilinės sesijos metu į parlamentarų klausimus taip pat atsakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir Seimo pirmininkė Viktoriją Čmilytė-Nielsen.

Prieš K. Bartoševičiui atsisakant mandato sausio 20 dieną, penktadienį, jos buvo susitikusios ir generalinė prokurorė informavo apie ketinimus kreiptis dėl Seimo nario neliečiamybės panaikinimo, tačiau abi tvirtina, kad Seimo nario pavardė tame susitikime įvardyta nebuvo.

Tačiau tą pačią dieną komandiruotėje Čilėje buvęs K. Bartoševičius elektroniniu būdu po 20 val. pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai prašymą panaikinti jo mandatą.

Opozicija iškėlė versiją, kad K. Bartoševičius galėjo būti perspėtas partiečių skubiai trauktis iš Seimo, kad jo mandatą panaikinus VRK generalinė prokurorė nebesikreiptų į Seimą dėl parlamentaro teisinės neliečiamybės panaikinimo ir jo pavardė tyrime neiškiltų į viešumą.

Sausio 23 dieną, pirmadienį, K. Bartoševičius žiniasklaidai patvirtino atsistatydinantis dėl asmeninių priežasčių, tačiau paskelbus šią žinią į Seimą su prašymu panaikinti jo teisinę neliečiamybę tyrime dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus kreipėsi generalinė prokurorė N. Grunskienė.

Prokuratūra K. Bartoševičiui vasario 1 dieną pateikė įtarimus dėl galimo nepilnamečio ir mažamečio asmens seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo prieš keturis asmenis, nusikaltimai, kaip įtariama, įvykdyti jam esant Seimo nariu.