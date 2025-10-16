 Seimas priims galutinį sprendimą, ar palengvinti sąlygas gynybos pramonės vystymui

2025-10-16 07:01
BNS inf.

Seimas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti, ar supaprastinti sąlygas gynybos pramonės vystymui.

Parlamentas balsuos dėl tą numatančių Gynybos ir saugumo pramonės bei lydinčiųjų įstatymų pataisų priėmimo.

Norima, kad rezervuotus investicinius valstybinės žemės sklypus būtų galima naudoti ir gamybos projektams bei jiems reikalingai infrastruktūrai. Statinių gamybos projektams statybai ir infrastruktūrai nereikėtų statybos leidimo, tačiau reikėtų pranešti apie statybos pradžią.

Vyriausybė siūlo tiksliai apibrėžti objektus, kuriems būtų taikomos supaprastintos procedūros, ir įstatymą papildyti nauju objektu – gynybos ir saugumo pramonės produktų gamybos vystymo projektais.

Taip pat siūloma numatyti galimybę rezervuoti investicinius sklypus, reikalingus gamybos projektams. Be to, siūloma numatyti išimtį dėl radijo ryšio slopinimo ir perėmimo įrenginių naudojimo ir laikymo, jeigu tai daroma įgyvendinant gamybos projektą, įskaitant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą.

Teigiama, jog priėmus pakeitimus, būtų nustatytas aiškus objektas gynybos ir saugumo pramonės srityje, kuriam ateityje būtų galima numatyti papildomas teisinio reglamentavimo išimtis ir sąlygas.

Tokiems projektams įgyvendinti procesas sutrumpėtų nuo trejų metų iki 6–15 mėnesių, o statant be leidimo procesas sutrumpėtų iki 2 mėnesių.

