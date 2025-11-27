 Seimas antrą kartą balsuos dėl Haroldo Šinkūno skyrimo Konstitucinio Teismo teisėju

Seimas antrą kartą balsuos dėl Haroldo Šinkūno skyrimo Konstitucinio Teismo teisėju

2025-11-27 08:46
BNS inf.

Spalio pabaigoje prezidento Gitano Nausėdos į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikto Haroldo Šinkūno kandidatūrą atmetęs Seimas ketvirtadienį dėl jos balsuos dar kartą.

Haroldas Šinkūnas
Haroldas Šinkūnas / L. Balandžio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pirmąsyk siūlyto teisininko per slaptą balsavimą dauguma nepalaikė. Už balsavo 53 parlamentarai, prieš – 44, o susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad prieš prezidento teiktą kandidatą buvo ir dalis valdančiosios koalicijos atstovų.

Šalies vadovas tuomet tikino, kad tai – kerštas už jo veto Baudžiamojo kodekso pataisoms, švelninančioms atsakomybę „čekiukų“ bylose. Socialdemokratai tai neigė.

Tačiau tada Seimas KT teisėjais paskyrė ilgametį parlamentarą Julių Sabatauską ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką. J. Sabatauską teikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, A. Driuką – LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.

G. Nausėda kritikavo J. Sabatausko teikimą į KT teisėjus, vadino tai teismo politizavimu.

J. Olekas yra sakęs, jog didelė tikimybė, kad iš antrojo karto H. Šinkūno kandidatūra bus patvirtinta.

H. Šinkūnas šiuo metu eina Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano pareigas. Jis yra dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju, Lietuvos banke, Vyriausybės kanceliarijoje, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis yra sakęs, jog kandidatas teiktas įvertinus jo aukštą kvalifikaciją, turimą mokslinio darbo patirtį, siekį vystyti konstitucinę teisę.

KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį.

KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

Šiame straipsnyje:
Haroldas Šinkūnas
KT
Konstitucinio Teismo teisėjo kandidatūra
Seimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų