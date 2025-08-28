Šaltiniai: yra kandidatas pakeisti Šadžių

„Vienai Vyriausybei išeinant ir kitai ateinant, visokių tų kalbų visada būna ir bus, tačiau dabar jokių faktų nėra“, – Eltai ketvirtadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Kol kas stengiuosi tų kalbų neklausyti, nes yra pilna įvairiausių darbų, o gandai geriau jų atlikti tikrai nepadeda“, – tikino viceministras.
K. Vaitiekūnas pripažįsta, jog viešojoje erdvėje pastebėjo spekuliacijų, jog jis galėtų būti kandidatas į finansų ministro pareigas, tačiau tikina, kad su juo socialdemokratų partijos valdyba kol kas nieko konkretaus neaptarė. Viceministras taip pat teigė, kad R. Šadžius vadovaudamas Finansų ministerijai dirbo puikiai. Todėl, akcentuoja jis, net ir stojęs už ministerijos vairo, tęstų R. Šadžiaus darytus darbus.
„Yra dabartinis ministras, kuris XIX-oje Vyriausybėje ir dabar laikinai eina ministro pareigas. Manau, kad jo atliktų darbų sąrašas pats kalba už save“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„R. Šadžiaus politika yra visiškai racionali ir puikiai įgyvendinama. Jeigu man tektų vadovauti ministerijoje, manau, kad nebūtų priežasčių pernelyg jos keisti. Kai kažkas su manimi šnekėsis, mes suderinsime savo vizijas ir aptarsime viską. Tiesa, kol konkrečių pasiūlymų nėra, tol ir diskusijų nėra“, – apibendrino viceministras.
A. Sysas: ši pavardė visa laiką buvo minima
Pasak socialdemokrato, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko Algirdo Syso, K. Vaitiekūnas nuo pat Vyriausybės performavimo pradžios buvo minimas kaip žmogus, kuris galėtų tapti finansų ministru.
„Šita pavardė visą laiką buvo minima. Aš nesu derybininkas nei valdybos narys, aš laukiu šiandien prezidiumo posėdžio ir tikiuosi gauti informaciją bei nuomones, ką siūlo valdyba ir kokie yra ministrės pirmininkės I. Ruginienės norai“, – Eltai teigė A. Sysas.
Kol kas stengiuosi tų kalbų neklausyti, nes yra pilna įvairiausių darbų, o gandai geriau jų atlikti tikrai nepadeda.
„Tiek su vienu, tiek su kitu teko dirbti daug, derinome mokesčių klausimus, tačiau manau, kad čia premjerės pasirinkimas, su kuo ji nori dirbti, turbūt“, – sakė parlamentaras.
Pasak socialdemokrato, tiek K. Vaitiekūnas, tiek R. Šadžius iki šiol Finansų ministerijoje dirbo gerai, o būtent viceministro kandidatūra į ministerijos vadovo postą jį tenkintų.
„Tiek ministro, tiek viceministro darbą, kurie ji dirbo iki šiol, vertinu gerai. (...) Jie abu dirbo puikiai savo srityje ir neturėjau problemų nei su vienu, nei su kitu“, – tikino A. Sysas.
„Jis (K. Vaitiekūnas – ELTA) yra komandos žmogus, puikiai atstovavo ir gynė mokestinius pakeitimus. Jis yra kairiųjų pažiūrų žmogus ir tas mane labai tenkina“, – reziumavo socialdemokratas.
Ketvirtadienį paskirta ministrė pirmininkė Inga Ruginienė po susitikimo su R. Šadžiumi neatskleidė, ar pasiūlė laikinajam finansų ministrui tęsti darbus Vyriausybėje ir tikino, kad sprendimai bus priimti partijos prezidiumo posėdyje.
ELTA anksčiau rašė, kad politiniuose užkulisiuose keliami klausimai dėl galimybių R. Šadžiui tęsti darbus. Esą dalies socialdemokratų netenkino ministro komunikacija su valdančiosios daugumos nariais bei laikysena priimant sprendimus dėl mokesčių reformos. Taip pat kalbama, kad didelės chemijos nebuvo ir R. Šadžiui bendraujant su I. Ruginiene.
Naujausi komentarai