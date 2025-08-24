Šalies vadovai pasveikino Ukrainą Nepriklausomybės dienos proga

Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą minint Nepriklausomybės dieną, palinkėjo kuo didžiausios stiprybės ir susitelkimo „kovojant už gyvenimą savo laisvoje tėvynėje“.
Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuvos parama Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui buvo, yra ir išliks tvirta,
Anot jo, Lietuva toliau teiks karinę, humanitarinę, finansinę paramą Ukrainai, rems siekiant, kad atsakingi už „patirtą skausmą ir padarytą žalą, vykdant agresiją prieš Ukrainą“ ir kitus karo nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn.
„Sutelkę bendras jėgas darysime viską, kad ukrainiečiai – civiliai, karo belaisviai ir vaikai – saugiai grįžtų namo, kad Ukraina būtų atstatyta, klestėtų ir išliktų per amžius laisva“, – rašoma sveikinime.
Šalies vadovo teigimu, stiprios ir saugios Europos garantas – Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO.
Pasak prezidento, Lietuva išlieka ištikima partnerė ir tvirta sąjungininkė euroatlantinės integracijos kelyje.
„Viso pasaulio akivaizdoje jūs rodote neprilygstamą drąsos ir ryžto pavyzdį. Jūs ginate ne tik savo laisvę, bet ir taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką ir mūsų bendrą taikios Europos ateitį“, – teigia G. Nausėda.
Tuo metu laikinasis premjeras Rimantas Šadžius sveikinime, adresuotame Ukrainos ministrei pirmininkei Julijai Svyrydenko, teigia, kad Ukrainos nepriklausomybės diena yra ne tik laisvės, bet ir nepalaužiamos dvasios simbolis.
„Jūsų tautos drąsa ir ryžtas ginant savo žemę nuo agresoriaus tapo įkvėpimu ir pavyzdžiu visam demokratiniam pasauliui. Jūs kasdien įrodote, kad tikėjimas laisve yra stipresnis už bet kokią griaunamąją jėgą. Lietuva laikosi išvien su jumis – ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais“, – rašoma sveikinime.
„Tęsime karinę, ekonominę, humanitarinę ir visokeriopą pagalbą, o kartu su sąjungininkais ir toliau telksime paramą tam, kad Ukraina kuo greičiau užimtų deramą vietą Europos Sąjungos ir NATO šeimoje. Tai yra mūsų visų kelias į iš tiesų saugią, taikią ir vieningą Europą“, – teigia R. Šadžius.
Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną, Maskvoje žlugus pučui.
Tačiau 2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusį Krymo pusiasalį, o 2022-ųjų vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį.
