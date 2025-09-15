 Šakalienės patarėja traukiasi iš pareigų

Šakalienės patarėja traukiasi iš pareigų

2025-09-15 12:53
Martyna Pikelytė (ELTA)

Krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės patarėja Indrė Vareikytė traukiasi iš pareigų. Apie tai ji pranešė pirmadienį. 

Indrė Vareikytė
Indrė Vareikytė / M. Morkevičiaus (ELTOS) nuotr.

„Deja, turėjau priimti, ko gero, vieną sudėtingiausių, bet būtinų sprendimų – trauktis iš Krašto apsaugos ministerijos. Sudėtingiausias, nes Krašto apsaugos sistemoje jaučiausi kaip grįžusi namo – ten, kur ir privalėjau būti visą savo gyvenimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Vareikytė.

„Esu labai dėkinga sistemoje sutiktiems žmonėms. Sutikau daug jų, tokių, kuriems iš tikrųjų rūpi Lietuva ir jos saugumas. Labai juos vertinu ir labai didžiuojuosi jų atsidavimu Lietuvai. Dėl jūsų gera būti šios valstybės piliete. Na ir gera žinia, mano galva vėl gali grįžti prie prasmingų dalykų, komunikacijos misijų ir iššūkių, kurių šiuo metu ir ieškau. Pasikalbėkime“, – dėstė ji.

I. Vareikytė ministrei patarinėjo strateginės komunikacijos klausimais. 

