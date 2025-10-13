Šakalienė lankosi Švedijoje: su ministru aptars „Rytų flango sargybos“ iniciatyvą

Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen (Urzulos fon der Lajen) pasiūlyta iniciatyva siekiama sustiprinti antžeminius sienos gynybos elementus ir sukurti daugiasluoksnę dronų sieną.
Ministrai taip pat diskutuos apie dvišalio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje galimybes, oro gynybą ir Baltijos jūros saugumą, paramą Ukrainai, gynybos išlaidas bei Europos Sąjungos gynybos iniciatyvas
Pasak Krašto apsaugos ministerijos, vizito metu D. Šakalienė lankysis įmonėje „BAE systems“ ir su jos atstovais aptars gynybos pramonės plėtros ir bendradarbiavimo klausimus.
BNS rašė, kad Suomija, Švedija, Norvegija, Lietuva, Estija ir Nyderlandai birželio pradžioje pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį rengs galimą bendrą CV90 šarvuotų pėstininkų kovos mašinų pirkimą.
Taip pat su bendrovės „BAE Systems Hagglunds“ atstovais svarstomos šios technikos surinkimo Lietuvoje galimybės.
Pėstininkų kovos mašinų CV90 pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims numatomas nuo 2028 metų. Sandorio kaina nenurodoma.
CV90 yra Švedijoje sukurta vikšrinė pėstininkų kovos mašina, pasižyminti didele ugnies galia, mobilumu ir aukštu įgulos apsaugos lygiu.
